بالفيديو.. الإمارات تبهر العالم باحتفالات العام الجديد

احتفلت مدينتا أبوظبي ودبي، في دولة الإمارات، بدخول العام الجديد 2022، بطريقة مبهرة أذهلت بها العالم.

وأضاءت 7 عروض للألعاب النارية سماء أبوظبي، منتصف ليلة رأس السنة، فوق كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية، ونادي شاطئ السعديات في جزيرة السعديات، والواجهة البحرية ياس باي في جزيرة ياس، ومهرجان الشيخ زايد في الوثبة، واستاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد في منطقتي العين والظفرة.

واحتضنت جزيرة المارية، الوجهة المتكاملة للأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، ليلة رأس السنة حفلاً موسيقيا حيا، لألمع نجوم الأغنية العربية، منهم حسين الجسمي وإليسا وبلقيس، بمنطقة الساحة الجنوبية في الجزيرة، بينما يشدو نجم بوليوود عاطف أسلم، بأجمل أعماله في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

كما أحيا الدي جي العالمي، الحائز على جوائز، ديفيد غيتا، حفلا افتراضيا، تم بثه مباشرة من متحف اللوفر أبوظبي.

أما دبي التي تعتبر من أبرز المدن التي يترقّب العالم مشاهدة احتفالاتها بالعام الجديد، سجلت سهرة «إيف أوف وندر»، عند «برج خليفة»، التي وفرت تجارب احتفالية مذهلة، احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ورأس السنة الجديدة.

ومع حلول منتصف الليل، ترافق انطلاق عروض الألعاب النارية المرتقبة على البرج الأطول في العالم، مع عرض مذهل لأضواء الليزر، العرض الراقص لنافورة دبي.

وتضمنت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في «إكسبو 2020 دبي»، فعاليات ممتعة، وعروض الألعاب النارية، التي تضمن استمتاع كافة أفراد العائلة، مع إضفاء أجواء حماسية، قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد.

وأتيح خلال احتفالات العام الجديد في دبي، فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية، التي وصل عددها هذا العام إلى 36 عرضا، نظمت في 29 موقعا في مناطق متفرقة في دبي.