كندا تستقبل العام الجديد افتراضيا مع إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية

جدة - نرمين السيد - تتزامن ليلة رأس السنة الجديدة مع موجة من حالات "كوفيد- 19" اليومية التى تسجل أرقاما قياسية مدفوعة بمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

ومن المقرر أن تقوم مدينة تورونتو كبرى مدن كندا مساحة وأكثرها سكانا ببث مباشر لعروض مسجلة مسبقا من أماكن الموسيقى الشهيرة فى تورنتو وغيرها من المواقع التى تؤدى إلى الألعاب النارية.

وذكرت المدينة -فى بيان صحفى- "يسمح برنامج هذا العام لسكان تورونتو بالاستمتاع بالاحتفالات بأمان فى المنزل، مما يساعد على الحماية من انتشار كوفيد-19".

وفى حين أنه لن يكون هناك ألعاب نارية فى الميدان الرئيسى "ناثان فيليبس" أو برج "سى إن تاور" العام الحالى، تقول المدينة إن "عروض الألعاب النارية على ارتفاعات عالية" ستنطلق فى وقت واحد عبر الواجهة البحرية لتورنتو ويمكن رؤيتها من أى مكان مع إطلالات على بحيرة أونتاريو.

وتمضى مدينة "مسيساجا"، ذات الجالية العربية الأضخم فى قارة أمريكا الشمالية، إلى أبعد من ذلك مع احتياطات السلامة، حيث ألغت جميع الأحداث المنظمة فى ساحة الإحتفالات فى المساء، بما فى ذلك الألعاب النارية.

وقالت مفوضة خدمات المجتمع جودى روبيلوس -فى بيان- إن القرار الأولى لاستضافة ليلة رأس السنة الجديدة تم اتخاذه عندما كان وضع "كوفيد- 19" أكثر استقرارا، وعادة ما يجتذب الحدث حشودًا كبيرة وليس الوقت المناسب للتجمع على هذا النطاق. وقالت روبيلوس: "كان هذا قرارا صعبا حقا ولكنه ضرورى للغاية للحفاظ على سلامة سكاننا".

وفى مدينة كالجارى بمقاطعة "ألبرتا" الغنية بالبترول ستقدم عروض الألعاب النارية فوق برج كالجارى، بجانب بث صوتى موسيقى متزامن عبر الراديو. وتحتفل كيبيك بليلة رأس السنة الجديدة بفرض حظر تجول ليلى جديد من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، والذى سيستمر لفترة زمنية غير محددة. ولن يكون هناك احتفال فى ميناء مونتريال القديم ولا ألعاب نارية.

وفى مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندى، يحظر أمر صحى إقليمى جميع حفلات ليلة رأس السنة الجديدة، بينما يقصر التجمعات الشخصية على الأسرة بالإضافة إلى 10 زوار أو أسرة واحدة أخرى. كما يجب تطعيم كل من يبلغ من العمر 12 عاما فما فوق للتجمع الداخلى.

وحتى قبل الإعلان عن القواعد الجديدة، قامت جمعية احتفال ليلة رأس السنة الجديدة فى فانكوفر بتأجيل عرض الألعاب النارية فى "كونكورد" حتى العام المقبل.