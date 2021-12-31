العماد جوزيف عون: الجيش اللبنانى سيظل صلبا ومتماسكا  

جدة - نرمين السيد - وأعرب قائد الجيش اللبنانى فى رسالة بمناسبة العام الجديد- عن أمنيته لأن يسوده السلام والاستقرار للبنان، معتبرا أنه فرصة جديدة للحوار والمصالحة.
وقال فى رسالته "نطوى الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، لعل 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتوجه بالتحية للعائلات التى فقدت أحباء لها هذا العام، متمنيا أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم.
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