قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اقتحم بعدة آليات عسكرية البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة "العيسوية" شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم، فيما اندلعت مواجهات فى البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان.
وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التى نشرها الناشطون المقدسيون فى شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".
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