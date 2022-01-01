حساب المواطن احتساب دخل الزوجة حال عدم إنفاقها على الأسرة وفق معايير الاستحقاق 1443

حساب المواطن احتساب دخل الزوجة وفق معايير استحقاق دعم حساب المواطن 1443 هـ بالمملكة العربية السعودية تم التأكيد عليه اليوم الجمعة 31 ديسميبر 2021م الموافق 27 جمادى الأولى 1443هـ، عبر الحساب الإلكتروني الرسمي تويتر ردًا على استفسار أحد مستحقي الدعم عبر خدمة المستفيدين عن الأمر حيث جاء سؤاله كالتالي ” لماذا يتم احتساب دخل الزوجة من دعم حساب المواطن على الرغم من أنها لا تدفع ريال واحد ودخولها مع رب الأسرة قلل الدعم؟” ، وقد جاء رد حساب المواطن عن استفسار السائل كالتالي: ” أنه يتم حساب جميع التابعين المضافين للدعم من ضمن دخل الأسرة، وبعدها يتم صرف الاستحقاق وفق المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار احتساب الأسرة كاملة بعدد أفرادها وأعمارهم”.

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

المواطن السعودي من ذوي الإعاقة، مؤهل لاستحقاق الدعم.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة، بحيث لا تتجاوز مدة سفره خارج المملكة أكثر من 90يوم.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع بيانات الجهة التابع لها.

ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

كما سبق الذكر أن برنامج حساب المواطن وهو أحد برامج الدعم المقدمة للمواطنيين السعوديين، وفق رؤية المملكة 2030م، أجاب على المستفسر أنه يجوز إضافة الأبناء إلى حساب زوج الأم من خلال الخطوات التالي ذكرها:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

كذلك تعبئة البيانات الخاصة برب الأسرة المستفيد من الدعم.

يلي ذلك الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب ومنها إلى بيانات التابعين.

أيضًا أهم خطوة وهي إرفاق المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية للأم، كذلك إرفاق مستند صك الولاية أواثبات إحتضان.

ثم القيام بالنقر على أيقونة الإجراءات الموجودة على يسار الصفحة الإلكترونية والضغط على أيقونة إضافة تابع.

في النهاية الضغط على حفظ للقيام بحفظ طلب إضافة تابع.

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن قام بتوضيح خطوات بسيطة بإمكان رب الأسرة تنفيذها إلكترونيًا لحذف التابع كالتالي:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

كذلك تعبئة البيانات الخاصة برب الأسرة المستفيد من الدعم.

يلي ذلك الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب ومنها إلى بيانات التابعين.

ثم القيام بالنقر على أيقونة الإجراءات الموجودة على يسار الصفحة الإلكترونية والضغط على أيقونة حذف تابع.

في النهاية الضغط على حفظ للقيام بحفظ طلب الحذف.

كذلك يتم بخطوات بإمكان رب الأسرة تنفيذها إلكترونيًا إضافة التابع كالتالي: