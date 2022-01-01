ليلة رأس السنة واحتفالات بالسعودية كما لم تشهدها من قبل وصور التهنئة بالعام الجديد

ليلة رأس السنة ينتظرها الجميع، لبدأ فصل جديد من حياتهم، فمنا من يضع أهداف جديدة للعام الجديد. ومنا من يقوم بصنع ذكريات جميلة مع أصدقائه وأحبابه، ومنا من يذهب لأماكن جديدة لكي يحتفي بهذه المناسبة. ومنا من يسافر لدول وبلدان مختلفة لقضاء تلك المناسبة فيها. تختلف صور الاحتفالات من مكان لآخر حسب عادات وتقاليد المكان. ولذلك لا شك من أهمية تلك المناسبة على الكثير منا. ففيها نرسل التهاني والرسائل السعيدة احتفالا بتلك الليلة، مما يزيد من الترابط وقوة العلاقات بيننا.

السعودية تحتفل ببداية العام الجديد على نمط مختلف

بينما ننتظر بداية العام الجديد للمشاركة في احتفالات رأس السنة، تقوم الحكومة السعودية بتقديم إجراءات احترازية وتدابير أمنية للحد من انتشار متحور أوميكرون الناتج من فيروس كورونا. في حين أنه تم إلغاء بعض فعاليات الاحتفالات. وتتصدر بوليفارد الرياض قائمة الاحتفالات برأس السنة، حيث من المقرر أن يستمر العرض الموسيقي Trio Night، وكذلك في حدث يوم 31 ديسمبر، سيتم تقديم 13 من أفضل مطربين العرب، لتقديم عروضهم في مسرح محمد عبده. كما ستقوم بوليفارد الرياض بتقديم عرض للألعاب النارية احتفالا برأس السنة، وكذلك العديد من الأحداث المختلفة في مناطق عديدة، استكمالا للاحتفال بهذا الحدث.

صور التهنئة وبطاقات التهاني احتفالا برأس السنة مع الأصدقاء

يبدأ العام الجديد يوم السبت بتاريخ 1 يناير 2022، وتلك فرصة لا يفوتها الأصدقاء لإرسال صور وبطاقات التهنئة للأقارب والأحباب. متمنيين لبعضهم ولأنفسهم الخير وتحقيق الإنجازات في العام الجديد. إليكم بعض بطاقات وصور التهنئة التي يمكنكم إرسالها إلى أحبابكم وأصدقائكم.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً