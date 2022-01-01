شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1443 والرسوم المطلوبة للالتحاق بالتفصيل

شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1443 ، فتحت الجامعات والكليات السعودية أبوابها لجميع الطلبة للتسجيل والقبول في جميع تخصصاتها، وتعتبر جامعة الامام واحدة من أفضل الكليات التي يحرص الطلبة على معرفة ما هي شروط القبول فيها، وما هي الدبلومات المتاحة بها، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1443 وما هي دبلومات جامعة الإمام، وما هي برامج الدبلومات المدفوعة التي تقدمها الكلية بعد البكالوريوس، والرسوم المطلوب سدادها، وسنذكر كيفية التسجيل في الدبلومات الكترونيًا.

شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1443

حددت الكلية بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل القبول في دبلومات جامعة الامام 1443، والتي جاءت كالتالي:-

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حالة تقديم شهادة خارج المملكة يجب أن تكون معترف بها ومصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

استيفاء الطالب كل الشروط الواجب توافرها في الأقسام العلمية للقبول في الدبلومة.

أن يتمتع الطالب بالسيرة الحسنة، وألا يكون قد تم فصله مسبقًا لأي سببًا تعليمي أو تأديبي من أي جامعة بالسابق.

التحاق الطالب بالبرنامج للقبول المعلن من خلال موقع الجامعة الالكتروني.

اجتياز مقابلة الطالب مع الجهاز الإداري للجامعة، في حالة اختيار القسم العلمي.

تقديم كل المستندات والأوراق الثبوتية للقبول في البرنامج.

سداد كل الرسوم المطلوبة حال الموافقة على الطالب قبل بداية الفصل الدراسي.

ما هي رسوم دبلومات جامعة الامام 1443

تقدم الكلية برامج مختلفة منها دبلوم عالي، متوسط، وكلًا منهما يختلف الرسوم الخاصة، وتلك هي رسوم دبلومات جامعة الامام 1443 للفصل الدراسي الواحد:-

دبلوم عالي (دبلوم المحاماة): 7.500 ريال.

دبلوم عالي الإرشاد الأسري: 5000 ريال.

5000 ريال رسوم دبلوم متوسط لكلًا من إدارة الأعمال، الشبكات، البرمجة، العلاقات العامة دبلوم مشاركة التحرير والسكرتارية، التسويق.

خطوات التسجيل في دبلومات جامعة الامام 1443

يتم فتح باب التسجيل بالموقع الالكتروني الخاص بجامعة الإمام في يوم 25/12/1443، والذي سيسمح للطلاب في تقديم الطلبات:-

يجب تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتقديم دبلومات جامعة الامام.

ثم اختيار تقديم جديد بالضغط عليها.

ثم الإنتقال للصفحة الخاصة بالتقديم وملء كل الحقول الفارغة الإلزامية.

يجب تحري الدقة أثناء ملء كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

ثم مراجعة كل البيانات مرة أخرى ثم الضغط على حفظ الطلب نهائيًا.

تنبثق نفاذة حتى يقوم الطالب بطباعة الشعار الخاص بالطلب للاحتفاظ به إلى أن يتم الإعلان عن نتائج القبول بالجامعة.

برامج الدبلومات المدفوعة التي تقدمها جامعة الإمام بعد الثانوية

كما ذكرنا في رسوم الدبلومات أنه يتوفر أكثر من برنامج مقدم من الجامعة مثل الدبلوم العالي، المتوسط، المشارك يختلف كلًا في عدد ساعات الدراسة والفصول الدراسية:-

(دبلوم متوسطّ) دبلوم اللغة الإنجليزية عامين دراسي: 60 ساعة دراسية.

(دبلوم متوسط) دبلوم إدارة الأعمال عامين دراسي: 64 ساعة دراسية.

(دبلوم متوسط) دبلوم شبكات سنتين دراسة: 62 ساعة.

(دبلوم متوسط) دبلوم البرمجة عامان دراسة: 62 ساعة.

(دبلوم مشارك) دبلوم التسويق سنة دراسية + فصل تدريبي: 44 ساعة.

(دبلوم متوسط) دبلوم العلاقات العامة سنتان دراسة: 65 ساعة.

(دبلوم مشارك) دبلوم السكرتارية، عام دراسي: 40 ساعة دراسية.

أما عن البرامج والخطط الدراسية التي تقدمها الجامعة لما بعد البكالوريوس فهي كالاتي:-