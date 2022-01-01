نادي الإبل تويتر وتسجيل الدخول فيه من الموضوعات التي تشغل بال الكثير في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن عدد متابعي حساب تويتر الرسمي لنادي الإبل فاق 180 ألف متابع، وذلك بالرغم من أن انطلاقة الحساب الرسمي على تويتر كانت في عام 2017، لكن الحب والشغف بالإبل هو الذي أعطى هذا الزخم من جانب أبناء المملكة للموضوع والحكاية، وليس هذا فحسب، بل إن هناك مريدين ومحبين من جميع دول العالم العربي على وجه العموم ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، وذلك يرجع إلى أن هذا النادي يقوم بتجميع جميع عشاق الإبل في المملكة وخارجها أيضا، وتتلخص مهام حساب نادي الإبل تويتر في أنه يعلن أولاً بأول عن جميع الأخبار المتعلقة بالنادي وفعالياته التي يتم إقامتها.

تسجيل الدخول في نادي الإبل

يوجد هناك موقع إلكتروني للنادي على شبكة الإنترنت، وعن طريق التسجيل في هذا الموقع يستطيع الأعضاء الاستفادة من كافة الخدمات التي يقوم المسؤولون بتقديمها وتوفيرها لأعضاؤه. لكن ينبغي قبل تسجيل الدخول إلى الموقع إنشاء حساب خاص وشخصي بكل عضو من الأعضاء، ويكون ذلك عن طريق عدد من الخطوات. والتي سنسردها إليك عزيزي قارئ “ثقفني” فيما يلي:

أولاً: كتابة عبارة “ نادي الإبل تسجيل الدخول ” على محرك البحث جوجل.

كتابة عبارة “ ” على محرك البحث جوجل. ثانياً: قم بالضغط على أول نتيجة تظهر لك وهي عبارة عن نافذة إلى الصفحة الرسمية لتسجيل الدخول إلى نادي الإبل عبر النفاذ الوطني الموحد.

قم بالضغط على أول نتيجة تظهر لك وهي عبارة عن نافذة إلى عبر النفاذ الوطني الموحد. ثالثاً: قم بإملاء بياناتك الشخصية المطلوبة. والمتمثلة في رقم الهوية أو الإقامة الخاص بك، ثم أدخل كلمة المرور.

قم بإملاء بياناتك الشخصية المطلوبة. والمتمثلة في رقم الهوية أو الإقامة الخاص بك، ثم أدخل كلمة المرور. رابعاً: انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وسائل التواصل المعتمدة

تم إطلاق عدة وسائل للتواصل مع المسؤولين والإدارة في حال وجود استفسار أو شكوى أو اقتراحات أيضا، أو حتى للراغبين في الاشتراك في أي من الفعاليات. وذلك على النحو الموضح أدناه:

أولاً: القيام بتعبئة النموذج الخاص بالتواصل عبر الموقع الإلكتروني . والقيام بإدخال ما هو مطلوب منك من بيانات، وذلك مثل (الاسم- البريد الإلكتروني- الموضوع- الرسالة- رقم الهاتف). ثم النقر على إرسال رسالة.

القيام بتعبئة والقيام بإدخال ما هو مطلوب منك من بيانات، وذلك مثل (الاسم- البريد الإلكتروني- الموضوع- الرسالة- رقم الهاتف). ثم النقر على إرسال رسالة. ثانياً: هناك وسيلة اتصال أخرى عبر البريد الإلكتروني [email protected]

هناك وسيلة اتصال أخرى عبر البريد الإلكتروني ثالثاً: يوجد رقم هاتف للتواصل مع الإدارة مباشرة وهو 920007034.

إلى هنا نرجو أن نكون قد أوصلنا إليكم أعزائي قراء “ثقفني” معلومة قيمة ومفيدة عن شئ طالما بحثتم عنه. لكن بطبيعة الحال نحن لم نستوعب كل البيانات والمعلومات، ولذا نرجو التماس العذر إن صدر تقصير منا.