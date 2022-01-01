تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. تحذيرات جديدة من بريطانيا بشأن أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون تشديد القيود فى البلاد على الرغم من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" شديد العدوى، وبدلا من ذلك ركز على "تكرار إجراء اختبار الفيروس، وبرنامج تعزيز اللقاح الموسع للسيطرة على انتشار العدوى".
وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت حكومة جونسون المحافظة تقامر بعدم فرضها تدابير أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا فى البلاد، فى الوقت الذى دفع فيه المتحور "أوميكرون" الإصابات إلى مستويات قياسية.
وأظهرت الاحصائيات التى نشرت الخميس أن أعداد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى جراء الإصابة بكورونا قفزت إلى 11898 إصابة، بزيادة 44% مقارنة بالأسبوع السابق.
وسجلت الإصابات اليومية الجديد عددا قياسيا الخميس بواقع 189213 حالة، وأبلغت الحكومة عن 332 وفاة، فى أعلى عدد منذ مارس الماضي.
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