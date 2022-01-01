نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب المشهور عالمياً ومحلياً بملك القلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب ، فقد تم تدشين حملات كثيرة اليوم من قبل بعض المواطنين على مواقع التواصل المختلفة يتناولون نباء وفاة الجراح العالمي الكبير الدكتور مجدي يعقوب، حيث بدء الخبر في الانتشار، وبين مكذب للخبر ومؤيد بدأت الحيرة والتساؤلات تتردد من خلال نشر تغريدات متعددة يتساءلون عن حقيقة وفاة البروفيسور مجدي، وخاصة انه لن يتم تداول خبر الوفاة عبر القنوات الإعلامية وكان المشهد صامتاً، ولن يتم الإعلان عن تكذيب خبر الوفاة أو تأيده.

حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب

بعد تداول الكثيرين خبر وفاة الجراح العالمي، فقد نفت نقابة الأطباء المصرية شائعات وفاة الدكتور مجدي يعقوب وقالت تلك الأخبار ليست لأولى من نوعها في حياة أحد أهم أطباء القلب، ويحظى البروفيسور بتقدير واحترام الناس من جميع أنحاء العالم بداخل مصر وخارجها، وأوضحت نقابة الأطباء أنها لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن والإشاعات غير صحيحة، وأن البروفيسور مجدي بصحة جيدة، وتطالب الجميع بالتحقيق في دقتها والامتناع عن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة.

أشعة وفاة البروفيسور مجدي يعقوب

أكدت الجهات المقربة للدكتور العالمي أن مثل هذه الأخبار الكاذبة لن تكن الأولي من نوعها، ولكن سبق ونشر أشعة وفاته عام 2015، وعادت تنتشر شائعة وفاته الربع الثاني من العام الجاري ، وبالتحديد في أبريل والذي أراد البروفيسور الظهور بنفسه لتكذيب الخبر، وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فإن كل الأخبار التي تتحدث عن وفاة جراح القلب البروفيسور مجدي غير صحيحة إطلاقا، وكانت بعض المواقع قد بدأت في نفي الخبر ووجهت رسالة ليطمئنوا كافة المواطنين محبي البروفيسور بخصوص حالته الصحية الجيدة.

البروفيسور العالمي مجدي يعقوب

من المتعارف عليه عالمياً ومحلياً أن البروفيسور العالمي مجدي يعقوب من أشهر الشخصيات حول العالم واشتهر بزراعة القلب، فقد خاض عمليات متعددة حتي اطلق عليه “جراح القلوب” أو “ملك القلوب” فقد كان من اهم الجراحين ببريطانيا، حيث كان والد البروفيسور جراحاً، وتم تخريجه من كلية الطب عام 1957 بجامعة القاهرة، ثم ترك مصر بعد تخرجه بسبع سنوات وعمل بمستشفي بالمملكة المتحدة، بدء حياته بالتدريس في جامعة شيكاغو، ولكنه قضى معظم وقته في المملكة المتحدة واصفًا إياها بأنها موطنه الثاني بعد مصر وأصبح أول من أجرى جراحة القلب المفتوح بنيجيريا، وكان معه مجموعة كبيرة من الجراحين العالمين.

وقد تناولنا من خلال السطور التالية وموقع ثقفني عن الأنباء الكاذبة حول وفاة الدكتور مجدي يعقوب، متمنين له دوام الصحة والعافية.