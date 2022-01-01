استقبال رسالة الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية إرسالها إلى المقبولين في التسجيلات الجديدة ابتداء من ديسمبر 2021، حيث يسعى جميع المسجلين في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالتعرف على مواعيد تلقي رسائل القبول والموعد المقرر لهم لصرف رواتبهم الأولى من الوزارة، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن طلبات القبول وكذلك رابط أخر لتقديم الاعتراضات لغير المقبولين فيه.

استقبال رسالة الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف الراتب الجديد (جمادي الآخرة – يناير)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق التسجيل الإلكتروني في رابط الضمان الاجتماعي المطور في شهر نوفمبر الماضي وذلك لاستقبال التسجيلات الجديدة للراغبين في الاستفادة من دعم وخدمات الوزارة، بينما استقبل الرابط أيضا تحديث بيانات المستفيدين من المنظومة في السنوات الماضية، وكان الهدف من التحديث هو الانتقال بقاعدة البيانات من الرابط القديم للوزارة إلى الرابط المطور الجديد وأيضا التأكد من استمرار استحقاق الراتب لاستمرار صرف الدعم، وقام محدثو البيانات من المسجلين القدامى بتسلم رواتبهم في الأول من جمادي الأولى 1443 بينما يترقبوا موعد تسلم الراتب الجديد والذي سيتزامن مع راتب مسجلي الضمان الجدد، راتبهم الأول.

رسائل الضمان الاجتماعي المطور الجديد (ديسمبر 2021)

في آخر بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تقوم بإرسال رسائل القبول للمسجلين الجدد في رابط الضمان الاجتماعي المطور في الربع الأخير من ديسمبر، وذلك ليبدأ في تسلم الراتب الأول لهم في يناير 2022، جمادي الآخرة 1443، وأتاحت أيضا رابط الاستعلام عن الطلب، الرابط القديم للضمان الاجتماعي، وأيضا رابط تقديم الاعتراضات على عدم القبول، ويتم دراسة الاعتراض بشكل جيد ويتم الرد عليه في خلال شهرين، على أن يتم صرف الراتب بأثر رجعي للمقبولين في الاعتراضات.

موعد إيداع راتب يناير 2022 (جمادي الآخرة 1443) للمقبولين في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بعمل عدد من التحديثات في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك بتوصيات من خادم الحرمين الشريفين، حيث اصبح الضمان يشمل فئات أكبر من المحتاجين لأموال الزكاة من ابناء الشعب كما تم التدقيق في الشروط ليتم شمول المحتاجين والفقراء فقط، وتم عمل عدد من التغييرات الأخرى حيث تم تغيير رابط الشمان القديم ليتم التسجيل على ما يسمى “رابط الضمان الاجتماعي المطور” وتم تحديد التقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي في الصرف ليتم الصرف في الأول من جمادي الآخرة 1443 الموافق الراع من يناير 2022.

تسلم راتب الضمان بالتقويم الميلادي إيداع راتب الضمان الاجتماعي بالتقويم الهجري الثلاثاء 4 يناير 2022 الأول من جمادي الآخرة 1443

حيث كان موعد الإيداع الشهري لرواتب الضمان في الأعوام الماضية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ربما يزيد يوم أو يقل يوم واحد حسب أيام العطلات، بينما شمل النظام المطور تغيير موعد تسلم رواتب المقبولين الجدد في الضمان مع المشمولين فيه بالسنوات الماضية ليكون في الأول من كل شهر هجري.

موعد صرف رواتب الضمان

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الرواتب في الأول من الشهر الهجري في حسابات المستفيدين والمقبولين بالبنوك، على ان يقوم كل مستفيدي بالتواصل مع البنك التابع له لتحديد موعد صرف الراتب له، حسب نظام كل بنك، ونظرا لظروف عودة نظام التباعد الاجتماعي الكبير التي قامت به المملكة منذ أيام فإن البنوك تحرص على تحديد أيام منفصلة وتقسيم الصرف على مجموعات.

شروط استحقاق الضمان المطور الجديد حالات أيقاف الراتب بالضمان أن يكون المتقدم من غير القادرين ماديا أو لديهم دخل شهري لا يكفي العيش الكريم لهم.

يشمل مبالغ الضمان الاجتماعي توفير أساسيات الحية (الأكل – السكن).

الاستقلالية أو عدم الاستقلالية يجب على المسجلين إثبات الاستقلالية للحصول على راتب منفصل أو يتم احتسابهم من الأسرة التي يعيشوا فيها.

المطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم مصدر للدخل، يتم صرف راتب لهم لحين إيجاد فرصة مناسبة. إذا تغيرت الظروف المادية للمسجلين بالضمان ولم يعودوا في حاجة للراتب.

في حال وفاة المستفيد يتوقف صرف الراتب.

إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في المواعيد المحددة شهريا يتوقف الدعم عنه.

في حالة لم يقوم المستفيد بالحصول على الوظيفة المتاحة له في حال كان عاكلا عن العمل.

يقوم المواطن بالدخول على “رابط الاستعلام عن طلب“. يتم تسجيل رقم السجل المدني. يقوم بكتابة رقم الطلب ثم رمز التحقق ويختار ايقونة “عرض”. ولتقديم الاعتراض يمكن الدخول على “رابط تقديم الاعتراضات“. يقوم المواطن باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحدة. يقوم بتسجيل البيانات كاملة وتسجيل الدخول وتقديم الاعتراض.

كيفية الاستعلام عن الأهلية وتقديم الاعتراضات