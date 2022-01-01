“الإلكترونية” كيفية إعداد الدروس عبر منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1443

يعتبر التساؤل عن كيفية اعداد الدروس عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني هو أكثر ما يتم تداوله في هذا التوقيت، حيث يعد هذا المحور من ضمن المحاور الأساسية التي تم العمل على مناقشتها من خلال اللقاء الافتراضي الرابع تبعا لسلسلة لقاءات يوم التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي اللقاءات التي تقوم وزارة التعليم السعودية من خلالها على توضيح الكثير من الجهود المبذولة بهدف تطوير التعليم وتوفير كافة الخدمات للطلاب، ونوضح من خلال هذه السطور كيفية إعداد الدروس على منصة مدرستي الإلكترونية الفصل الدراسي الثاني 1443 والتعرف على اهم خدمات المنصة.

أعداد الدروس على منصة مدرستي الإلكترونية

خدمة إعداد الدروس على منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية واحدة من الخدمات المتعددة التي يتم تقديمها عبر المنصة بشكل إلكتروني، فنجد أن منصة مدرستي واحدة من أبرز المجهودات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية في تطوير العملية التعليمية، والتي توفر خدمات متعددة سواء للطلاب أو اولياء الامور من المنزل الماريوانا.

كيفية أعداد الدروس عبر منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني 1443

تساعد منصة مدرستي المعلم على أعداد الدروس من خلال المنصة بشكل افتراضي وذلك من خلال ما تتضمنه من عوامل مساعدة، ويتم ذلك من خلال ما يلي.

التوجه إلى منصة مدرستي مباشرة ومن ثم اختيار تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمعلم.

مباشرة ومن ثم اختيار تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمعلم. يتم اختيار قائمة التحكم الخاصة بالمعلم ثم اختيار أطقوة الجدول.

يتم اختيار الدرس من الجدول المتاح أمامه والخاص بالصف الدراسي التابع له.

يتم الانتقال الى اعداد الدرس من خلال اختيار المسار.

اضافة خيارات الدرس والمحتوى الاثرائي.

يتم تحديد الاسئلة الخاصة بالدرس من خلال بنك الاسئلة التي توفره منصة مدرستي.

اختيار حفظ الدرس الذي تم اعداده.

طريقة الحصول على واجبات الطالب عبر منصة مدرستي

يمكن الحصول على الواجبات الخاصة بالطالب من خلال منصة مدرستي من خلال ما يلي.