مبلغ سريع اونلاين يصل إليك في خلال 24 ساعة

الآن تستطيع الحصول على المبلغ التمويلي الذى ترغب فيه وأيضاً تحدد فترة السداد التى تناسبك من خلال تمويل سلفة الطارئ والسريع كما يمكنك الآن طلب التمويل من خلال تطبيق منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وأن تقوم بالعديد من العمليات من خلال هذا التطبيق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إمكانية طلب المبلغ الذي تريده وأيضاً أهم الشروط.

مبلغ سريع اونلاين لدى منصة سلفة

توفر الآن منصة سلفة تمويل يستطيع العميل هو تحديد المبلغ الذي يريده وأيضاً تحديد فترة السداد لقيمة التمويل يمكن للعميل المتقدم طلب التمويل لدى منصة سلفة من خلال إحدى الطرق

من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق منصة سلفة بالمملكة العربية.

وطلب التمويل من خلال التطبيق.

بعد الموافقة الفورية يتم الحصول على التمويل خلال 24 ساعة.

شروط تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

المبلغ المالي السريع والطارئ لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية متاح اونلاين وأيضاً بأبسط الشروط الموضوعة من قبل منصة سلفة وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب تمويل منصة سلفة سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم عمره لا يزيد عن 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

أيضاً العاملين بالقطاع الخاص لابد أن يكون قد قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

حددت أيضاً منصة سلفة بأن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

مزايا تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

مبلغ سلفة الطارئ والسريع والمتاحف أيضاً اونلاين والذى يوفر العديد من المزايا الأخرى والذى صمم من أجل مساعدة العملاء في أى وقت يتميز بالمزايا التالية

يتميز مبلغ سلفة الفوري بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز هذا التمويل لدى سلفة بأنه متاح بهامش ربح تنافسي.

أيضاً يتميز مبلغ سلفة بالإيداع الفوري بعد الموافقة.

هاتف منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

أتاحت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية خدمة عملاء مميزة من أجل مساعدة العملاء في التواصل السريع مع منصة سلفة بالسعودية من خلال الإتصال على الرقم 920000327 كذلك من خلال هذا الرقم يحصل العميل على إجابات حول الاستفسارات الخاصة بالخدمات التي تقدمها منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.