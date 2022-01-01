الجزائر تسجل 395 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان اليوم الجمعة، أن إجمالى الحالات المصابة بلغ 218 ألفا و432 حالة؛ من بينها 390 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 150 ألفا و84 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 6 آلاف و276 حالة، فيما يتواجد حاليا 26 مريضا فى العناية المركزة، منوهة إلى أن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 18 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 14 ولاية 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، السبت الماضى، بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية.