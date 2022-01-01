“الإخفاء مسيطر” تحديثات جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 مع قدوم العام الجديد

تحديثات جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 طرأت أخيراً نوضحها إليكم، حيث أن واتساب الذهبي هو النسخة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لكونها خفيفة وخالية من المشاكل والإعلانات كما تحديثها بشكل كبير بالتحديث الأخير، وقد انتشر هذا الإصدار بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة كما احتل المركز الأول بين تطبيقات الدردشة كأفضل تطبيق للمراسلة الفورية حول العالم وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول هذا التطبيق المميز.

تحديثات جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022

هو عبارة عن تطبيق للرسائل النصية الفورية المجانية، يعمل هذا التطبيق على كافة أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف وأجهزة ماك ولينكس، كما أنه تابع لشركة الواتس اب التي تم شراؤها من خلال شركة فيس بوك في عام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي، كذلك يعد الواتس الذهبي عبارة عن نسخة معدة من إصدار الواتس اب الأصلي التابع لشركة واتس اب حيث يعمل العديد من المميزات الرائعة والفريدة التي لا تتواجد بالواتس اب الرسمي، وتم طرح تلك النسخة في عام 2015 من قبل أحد المطورين يدعى (أبو العرب) وأصبح من أفضل النسخ المعدلة من هذا التطبيق التي يفضلها الكثير من الأشخاص حول العالم خاصًا العرب.

خصائص واتساب الذهبي

يحتوي تطبيق الواتس اب الذهبي على العديد من الخصائص المميزة التي تجعله الخيار المثالي لشريحة كبيرة من الأشخاص وتتمثل تلك الخصائص في التالي:

إخفاء مشاهدة الحالات

إذا كنت ترغب في مشاهدة حالات الأصدقاء بسرية تامة سوف تتمكن من خلال هذا التطبيق من فعل ذلك بكل سهولة.

إخفاء علامة الصح الزرقاء

من خلال هذا الإصدار سوف تستطيع إخفاء علامة الصح التي تدل على قراءة الرسائل المرسلة إليك.

إظهار الرسائل المحذوفة

سوف تتمكن بهذا التطبيق من قراءة جميع الرسائل المحذوفة عند إرسالها إليك من أي شخص كما يمكنك التراجع عن تلك الخصية من قبل عدم تفعيلها لمنع ظهور الرسائل المحذوفة.

إنشاء المجموعات

واحدة من أبرز خصائص هذا التطبيق المميزة أن يحتوي على ميزة إنشاء المجموعات سواء للأهل أو الأصدقاء.

تحميل الثمات المختلفة

يمكنك الآن تخصيص العديد من الأشكال المميزة التي تفضلها وتثبيتها كثمات جديدة على الواتس اب الخاص بك.