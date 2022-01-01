رفع إيقاف الخدمات najiz.sa الذي يتطلع إليه جميع الموقوفين من الحصول على الخدمات بالمملكة وما يترتب على هذا الإيقاف من إجراءات، حيث تقوم وزارة العدل بالمملكة باتخاذ عدد من الإجراءات العقابية لغير الملتزمين بقوانين المملكة أو المتخلفين عن سداد مديونات واجبة عليهم للمواطنين أو للمؤسسات البنكية التي تم الحصول منها على قروض، وتكون تلك الإجراءات العقابية ضمانا للحقوق وضغطا على أصحاب المديونات بالالتزام بالمواعيد المقررة للسداد والتي تم الاتفاق عليها عند الحصول على المبالغ النقدية في البداية، ويكون المواطن هو أساس سداد نفقات الخدمات ويكون المواطن الصالح هو الأولى بالحصول عليها بينما يكون المخالف من المحرومين لحين أن يعود برفع المخالفات.

رفع إيقاف الخدمات najiz.sa بوابة ناجز www.my.gov.sa خدمة (أفراد – مؤسسات) وزارة العدل

يقوم عدد كبير من المواطنين السعوديين بالاعتماد الكبير على الاقتراض لشراء شقة أو سيارة أو الحصول على دعم مالي من البنوك لبداية عدد من المشروعات الخاصة، كما يتم الاقتراض من الأفراد بشروط أو بشيكات مشروطة موعد الدفع، ويكون العقد شريعة المتعاقدين حيث يكون على المقترض أو المديون الالتزام بمواعيد السداد حفظا لحقوق صاحب المال، أفراد أو مؤسسات، ويكون عليه الالتزام أيضا بمواعيد هذا السداد، بينما يكون على المتخلفين عن تلك المواعيد أو المخالفين للقوانين العامة الدخول تحت مظلة العقوبات بوزارة العدل السعودية.

المخالفة الصريحة لقوانين المملكة الموضوعة والمنظمة لتعاملات وراحة المواطنين، ويكون بتحرير مخالفة ضد المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عدم الالتزام المالي نحو الأفراد، ويكون بالحصول على مبلغ مقترض وموثق من فرد ولا يقوم المقترض بالسداد بالموعد المقرر لذلك، أو عدم الوفاء بالمصروفات الشهرية للأسرة بما يكون فيه ضرر كبير عليها ويؤدي لرفع الخدمات عن المخالف.

يقوم المخالف بعدم سداد أقساط القروض التي تم الحصول عليها بعد الإقرار بالموافقة بشروط السداد للبنك ومواعيد سداد تلك الأقساط بما يضر بحقوق المودعين والمؤسسة المالية أيضا، ويتم الإيقاف باتخاذ الإجراءات القانونية ضده من وزارة العدل السعودية.

أسباب إيقاف الخدمات (أفراد – مؤسسات)شروط وقف الخدمات عن المواطن من وزارة العدل

تضع وزارة العدل بالمملكة عدد من أسباب إيقاف الخدمات عن المواطنين وتقوم بتقديمها للمواطن في التعاملات ليكون حريصا على عدم مخالفة القانون، ويكون الالتزام بالقانون على الجميع ضمانا للحصول على الدعم من المملكة وان يكون مواطن صالح، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

عمل مخالفة صريحة للقانون بما ينطبق عليه النصوص العقابية فيه.

يجب الحصول على حكم قضائي ضده بالقنوات المشروعة لذلك.

لا يتم إيقاف الخدمات بما يضر بالمسكن أو الطعام وكذلك العلاج والمواصلات.

يكون العقاب على الموظف المتخلف عن سداد النفقات الاسرية باقتطاع 67% من راتبه الشهري لصالح الاسرة.

لا يشمل إيقاف الخدمات الفوري على الحامل، حتى تضع حملها.

يمكن إيقاف الخدمات على الحسابات البنكية بما لا يضر بالحياة اليومية والمصروفات الأساسية للمواطن، أو المقيم.

يتم رفع إيقاف الخدمات عنه وعودة الدعم غليه بعد سداد ما عليه واتباع خطوات الوزارة لرفع الإيقاف.

يقوم المواطن بسداد المبالغ المستحقة عليه والحصول على مخالصة من صاحب الحق، فرد أو بنك أو مصروفات أسرية أو رفع حكم بعد دفع الغرامة. يتم الدخول مباشرة على “المنصة الوطنية للأحكام“، كما يمكن التسجيل مباشرة عبر “بوابة ناجز“. يقوم باختيار ايقونة “إبدا الخدمة”. يتم البحث عن القضية. يقوم بالتسجيل بالرقم السري إذا كان مسجلا من قبل، وإذا سجل للمرة الأولى يتم كتابة رقم الهوية للحصول على رقم سري. يتم الدخول على خدمة “طلباتي” ويختار ايقونة “رفع إيقاف الخدمات”. يقوم بالتأكد أن الإيقاف قد تم رفعة قبل تسجيل الخروج. يمكن الآن التمتع بالخدمات باقي المواطنين الصالحين من ابناء المملكة.

خطوات رفع الإيقاف الإلكتروني عبر المنصة الوطنية للمحاكم (ناجز)