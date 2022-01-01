شهدت مناطق عدة في دولة الإمارات سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة، ليلة السبت، مصحوبة برياح قوية وبرق، بسبب منخفض جوي.
فقد هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي عند ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، مصحوبة برياح قوية وبرق أضاء سماء المدينة.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد قبل يومين عن وجود سحب ركامية ممطرة فوق مناطق متفرقة من الإمارات، خاصة السواحل والمناطق الشمالية والشرقية.
وأضاف في تحذير نشره المركز الوطني للأرصاد على موقعه في الإنترنت أن السحب الركامية يصاحبها رياح نشطة السرعة تؤدي إلى اضطراب موج البحر.
وذكر المركز أن حالة الطقس هذه ستبدأ من الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم الجمعة وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يتعمق المنخفض الجوي الأحد المقبل، ليكون الطقس غائما على معظم مناطق الدولة، مع وجود سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق عدة في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.