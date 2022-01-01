البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البرازيل سجلت 72 وفاة بفيروس كورونا ( كوفيد -19 ) يوم الجمعة و10282 إصابة جديدة بالفيروس.



جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البرازيل سجلت 72 وفاة بفيروس كورونا ( كوفيد -19 ) يوم الجمعة و10282 إصابة جديدة بالفيروس. وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل فى المجمل حتى الآن 619056 وفاة بكورونا و22 مليونا و287521 إصابة مؤكدة.

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