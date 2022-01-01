تطورات لعبة جراند ثفت أوتو  6 ومميزاتها مع تحديث Grand Theft Auto Game Update 2022

نوضح لكم تطورات لعبة جراند ثفت أوتو 6 حيث أنه عندما وجدت هذه اللعبة أصبح لها جمهور كبير جدا حيث حققت نسبة كبيرة وعالمية من الأشخاص الذين قاموا بلعبها، وقد وجدت هذه اللعبة منذ عام 2013 كلعبة فيديو على البلايستيشن، وقد قام هاندرسون مسرب الأخبار الخاصة باللعبة بأن في نهاية اللعبة ستظهر شخصيات جديدة منها امرأة، وصرح أيضا بتغيير الخريطة الخاصة باللعبة لتكون مثل فورتنايت ونقوم بتوضيح لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

تطورات لعبة جراند ثفت أوتو 6

لقد صرح مسرب اللعبة بأننا سوف ننتظر ظهور اللعبة بعد تطويرها حتى عام 2025 فإنه سوف يتأخر ظهورها عن العالم وذلك بسبب التطورات الضخمة التي تحدث فيها، وصرحت الشركة التي تكون متبنيه اللعبة بعدم ضغطها على مطورون اللعبة لظهورها سريعا.

بعد التطوير سوف نلاحظ الشخصيات الجديدة والمطورة وخاصة ظهور شخصية المرأة في النهاية يؤدي ذلك إلى حدوث الإثارة والتشويق إلى ظهورها سريعا، أصبح ترقب كبير من قبل محبي اللعبة ينتظر ظهورها في عام 2025، بعض التسريبات توضح بان اللعبة سوف تكون في مدينة فيسا سيتي وهناك إشاعات بأنها ستكون في عهد الثمينات.

لقد استطعنا أن نتعرف على مدى تطورات اللعبة من خلال التسريبات التي حدثت مؤخرا ولكن يجدر بنا أن نوضح أهم مميزات اللعبة بعد تطويرها فتشمل النقاط التالية: