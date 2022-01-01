قمة الجولة الـ15.. موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والشباب ، في ختام لقاءات الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء السبت 1 يناير 2022 ، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة عشر من المسابقة المحلية السعودية، التي تجمع الأهلي الساعي للانتفاضة من أجل تأمين موقعه في جدول البطولة، والشباب الطامح لإزاحة الاتحاد المتصدر عن قمة الترتيب.

في السطور التالية، سنتعرف سويًا على جميع التفاصيل والأسرار حول موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة ، وترتيب ومشوار الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إلى جانب تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في الدوري السعودي .

مباراة الأهلي والشباب

مع حلول اليوم الأول، من العام الميلادي الجديد 2022 ، يستضيف الأسود في مواجهة صعبة منافسه الليث الأبيض، حيث تختلف دوافع الفريقين في هذه المرحلة، غير أن الهدف يبقى واحدًا وهو الظفر بالنقاط الثلاث.

فكما أسلفنا، يبحث أصحاب الأرض، عن الابتعاد عن شبح الهبوط وصراع القاع الذي يتنافسه فيه حاليًا، الثلاثي الباطن والتعاون والحزم على الترتيب.

في المقابل، يأمل الضيوف في تحقيق انتصار، يقودهم إلى استعادة الصدارة والمضي قدمًا نحو لقب سابع في تاريخهم بالدوري السعودي ، بعدما فقدوه في الأسابيع الأخيرة لصالح الهلال في الموسم الماضي، وبفارق 4 نقاط فقط.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ15 فيما يلي:

نذكر بأن لقاءات الأسبوع الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تُقام على يومين، بمعدل 4 مباريات يوم الجمعة، أبرزهم مباراة الباطن والاتحاد ثم مباراة الفيصلي والهلال .

و4 مباريات يوم السبت، من أبرزهم مباراة الفتح والنصر وبالطبع لقاء قلعة الكؤوس وشيخ الأندية .

نادي الأهلي

هزة عنيفة إلى حدٍ ما، يتعرض لها نادي الأهلي السعودي ، في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، خاصةً في الأسابيع الثلاث الأخيرة، والتي لم يحظ فيها الفريق بأي انتصار!.

رغم النجاح الذي يُحسب للفريق، في الإطاحة بحامل لقب كأس خادم الحرمين نادي الفيصلي من دور الـ16، بعد ريمونتادا مثيرة بنتيجة (2-1).

فالفريق المُلقب بـ الأسود ، يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول الدوري السعودي ، برصيد 15 نقطة وصافي (-2) هدف.

حيث نجح الإمبراطور في تحقيق 3 انتصارات فقط في الجولات الـ14 التي مرت من عمر المسابقة، وتعادل في 6 مباريات، ولكن خسر في 5 لقاءات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فخلال آخر 5 مباريات لـ قلعة الكؤوس في الدوري السعودي ، جمع الفريق 4 نقاط فقط، من فوز على الباطن بهدف نظيف، وتعادل مع الهلال بهدف لمثله.

غير أنه خسر في 3 مواجهات على التوالي أمام أبها بثنائية بيضاء، ثم النصر (1-2)، وأخيرًا الرائد (0-1).

نادي الشباب

على الجهة الأخرى، وبينما يخوض نادي الشباب السعودي مواجهته الأولى في عام 2022 في إطار كلاسيكو سعودي آخر، يسعى خلاله للظفر بالنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في مزاحمة الاتحاد المتصدر، وقد ينجح في الإطاحة به.

سلسلة النتائج المميزة لـ الليث الأبيض هذا الموسم، منحته بجدارة وصافة جدول الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 28 نقطة وصافي (14) هدفًا.

وحقق فريق العاصمة السعودية بالموسم الجاري 8 انتصارات و4 انتصارات، ولكن تلقى خسارتين فقط.

وبإحصائية مختصرة، فخلال الأسابيع الخمس الماضية من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تمكن شيخ الأندية من حصد 12 نقطة من أصل 15.

حيث حقق الفريق 4 انتصارات على حساب أندية الطائي والرائد بنتيجة واحدة (3-0)، بالإضافة إلى النصر بهدف نظيف، والتعاون بنتيجة (3-1).

غير أنه سقط في فخ التعادل السلبي مع الفيصلي في الأسبوع الـ12 من البطولة المحلية.

موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الكلاسيكو السعودي ، مساء السبت، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق ( 7:50 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق ( 6:50 م ) بتوقيت مصر، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الشباب والأهلي ، فمن المنتظر الإعلان عنه من قبل اتحاد كرة القدم السعودي ، صبيحة يوم المباراة.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، ببث أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الأهلي والشباب ، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية رسميًا حتى كتابة السطور التالية عن المعلق الرياضي للقمة السعودية، غير أن مصادر تابعتها شبكة “ثقفني”، أشارت إلى إسناد المهمة إلى كلًا من عبدالله الحربي ومحمد الخامسي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية بالتفصيل على موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار وموقع الفريقين في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، بجانب تاريخ لقاءات الأهلي والشباب في الدوري السعودي .