بنك الراجحي يزف لنا بشرة الإعفاء لمن تعثر في السداد وكيفية التقديم وأهم الشروط

لظروف ما خارجة عن إرادة الإنسان قد يتعثر في سداد قرض أو تعثر في سداد مديونياته ونجد من يقدر هذه الظروف ومن لم يقدرها وعندما نبحث عن البنوك والمصارف التي تراعي تلك هذه الظروف تجد مصرف الراجحي في طليعة هذه البنوك، حيث يقدم إعفاء لبعض المتعثرين في سداد قيمة أقساط التمويل، وهي من المميزات التي تجعل العميل يتجه إلى بنك الراجحي دائما لطلب التمويل ولكن البنك قد وضع شروط تقديم طلب الإعفاء، حتى يمكن ضمان حق البنك وعدم التلاعب به، وهو واحد من أكبر البنوك المصرفية في المملكة وله فروع عدة داخل المملكة وخارجها، كما يقدم العديد من عروض التمويل سواء منها التمويل الشخصي او العقاري أو قروض السيارات، ومن خلال مقالي سوف اوضح شروط طلب الاعفاء ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتم اعفائه من باقي سداد مديونياته وكذلك نوضح طريقة تقديم طلب الاعفاء.

شروط الحصول على الإعفاء في باقى مديونياتك لبنك الراجحي:

يجب توفر عدة شروط للاعفاء من باقى سداد مديونياتك اهمها مايلي:

يشترط لاسقاط باقي دفعات ديونك في حالة وفاة صاحب القرض المتعثر.

يعفى من سداد ديونه من يحدث له عجز كلي نتيجة اصابتة فى حادثة يتم اعقائه من باقي مديونياته.

يعفى من سداد باقي ديونه من تعرض للكوارث الطبيعية وعدم القدرة على السداد.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للراجحي:

لكي يعفي المتعثرين من سداد باقي اقساط مديونياته لمصرف الراجحي يجب تقديم عدة مستندات اهمها مايلي:

يشترط تقديم صورة من الهوية الشخصية للمتعثر أو صورة الهوية الشخصية لأحد افراد الأسرة في حال الوفاة للمتعثر.

يشترط تقديم ما يثبت التعثر او الحالة المادية للمقترض وقيمة الراتب للموظف، وقيمة المبلغ المتبقي.

يشترط تقديم تقرير طبي معتمد في حال الإصابة أو العجز يتم تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك وإثبات التعثر في السداد نتيجة لذلك.

يشترط تقديم المستندات والاوراق المطلوبة وتقديمها للمصرف حتى يتم اعفاء المتعثرين من سداد باقي الاقساط وهو ما يميز البنك في كثير من الأحوال ولذلك يفضله عملاء البنك في كل مكان.

كيفية تقديم طلب إعفاء السداد من باقي ديونه من بنك الراجحي:

يمكن تقديم طلب لبنك الراجحي من خلال عدة خطوات اهمها مايلي: