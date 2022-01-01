سحر مفعول ملعقة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً بدون ألم في دقيقتين

من أكثر المشاكل التي تواجه جميع الفتيات والسيدات هي مشكلة إزالة الشعر من الوجه بشكل نهائي فوجود الشعر قد يؤثر على لون البشره ويجعلها باللون الأسمر أو الغامق لذلك تقوم كل الفتيات بإستخدام الأشياء التي تعمل على إزالة الشعر والتخلص منه، ومن ضمن هذه الأشياء هي الكريمات أو إستخدام الخيط أو الشمع لإزالة الشعر ولكن كل هذه الإستخدامات تضر البشرة بشكل كبير فقد تعمل علي ظهور الحساسية ومع مرور الوقت تظهر التجاعيد بشكل سريع.

وأيضا الخطوط الرفيعة فهذه الأشياء تدهور البشرة وتتلفها، ومن الممكن أن تعمل على ظهور حب الشباب وهذا يحدث في البشرة الحساسة بالتحديد فمن الإستخدامات الآمنه والصحية لإزالة شعر الوجه هي الخلطات الطبيعية فهي لها القدرة علي التخلص من الشعر بشكل نهائي وفي نفس الوقت تحافظ على البشرة تحميها من جميع المشاكل، وبجانب هذا تعالج هذه الخلطات أي مشكلة تظهر بالبشرة.

ومن أقوى هذه الخلطات هي خلطة النشا وبياض البيض حيث أنها من الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي عندما يتم الإلتزام بها سوف تقضي تماما على الشعر وتمنع ظهوره مرة آخرى وهذا كل ما تتطلبه السيدات أو الفتيات ويمكن تحضير خلطة النشا وبياض البيض بكل سهولة وبطريقة سريعة ولها مفعول قوي و تأثير إيجابي على البشرة بوجه عام.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

نقوم بتجهيز مناسب ونضع به بيضتان ولكن لابد من فصل البياض عن الصفار ونضع في الطبق بياض البيض ويتم خفقه بإستخدام مضرب البيض الكهربائي ونستمر في الخفق ويتم ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونقوم بتشغيل المضرب على أعلى سرعة.

وبعد ذلك نضع نصف كوب كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ونقوم بتشغيل المضرب ونستمر في خلط المكونات للحصول على قوام ناعم.

ثم نضع هذا الخليط على البشرة ويتم توزيعه بشكل جيد ونتركه على البشرة حتى يجف و يتم إزالة بإستخدام الإيد فهو يكون على شكل قناع عندما يجف.

وبعد إزالة القناع نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ومن الممكن أن ندهن البشرة بكمية من جل الصبار ليساعده على ترطيبها.

مكونات خلطة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجهطريقة عمل خلطة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه