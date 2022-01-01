أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 بالخطوات تجعلك تحصل على 1500 جوهرة ماسية

إن معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير يعد أمر مهم لجميع لاعبي ومحبي لعبة فري فاير، فهي تمكنه من الحصول على أفضل تجربة للعب، فإن امتلاكه للجواهر يساعده في الحصول على جميع الأشياء التي يريدها، مثل شراء الحيوانات الأليفة، وشراء الأدوات وشراء الملابس.

يجب أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة فري فاير، وهو شوب تو جيم، ثم اختيار شعار اللعبة.

ثم يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول المناسبة للاعب، فعند اختيار تسجيل الدخول عن طريق ID اللاعب فيجب كتابته بشكل صحيح.

أما إذا كانت الطريقة من خلال التسجيل بواسطة الفيسبوك، فيجب أن يكون الحساب المستخدم هو الحساب الشخصي الذي تم تسجيل اللعبة به.

ثم يتم اختيار خدمة من خدمات الدفع التي تتناسب مع اللاعب، يتم تحديد عدد الجواهر التي تريد شراؤها، مع العلم بأنك سوف تحصل على هدية بنسبة %10 جواهر إضافية.

يجب اتباع الخطوات اللازمة لتأكيد عملية الدفع، وعقب الانتهاء من الدفع سوف يحصل اللاعب على الجواهر التي اشتراها، والهدية في بريد اللعبة خلال دقيقة واحدة.

يتمكن اللاعب من خلال امتلاك الجواهر شراء جميع العناصر التي تكون مدفوعة وموجودة في متجر لعبة فري فاير.

كما أنه يستطيع باستخدام الجواهر المشاركة في حدث luck royale، وكذلك الاشتراك في حدث Diamond spin، التي تمكنه من الحصول على شخصيات نادرة.

كما يمكن الحصول على أفضل الأسلحة النادرة، أو الحصول على فرصة لترقية السلاح، والحصول على الرقصات، ومستحضرات التجميل.

إن متجر شوب تو جيم يعد المتجر الأساسي الذي يستخدمه اللاعبين في الحصول على الجواهر وشرائها.

حيث يجب أن يمتلك اللاعب المعرف الخاص به أي ID اللاعب، ذلك للتمكن من إجراء عملية الشراء، وزيادة رصيد اللاعب من الجواهر.

حيث يحصل كل لاعب على معرف اللاعب الخاص به بكل سهولة، من خلال تسجيل الدخول إلى اللعبة بحسابك الشخصي.

ثم يتم الذهاب إلى إعدادات اللعبة ونسخ معرف اللاعب حتى يتم استخدامه في شوب تو جيم، وبعد الانتهاء من عملية الدفع، يتلقى اللاعب الجواهر في بريده الخاص باللعبة.

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