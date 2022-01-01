موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدى الضمان وشروط التقديم والاوراق المطلوبة

موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدى الضمان ، تعمل الحكومة السعودية على الدوام لتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات لكثير من المواطنين السعوديين، لذا قامت وزارة التضامن بإطلاق برنامج جديد ليساعد المواطنين بأن يقوموا بتقديم الدعم المالي لكافة الأسر المحتاجين من ذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والفقراء وغيرهم، وتقدم المساعدة تحت اسم المساعدة المقطوعة بحيث أن يتم صرفها لكل من يستحقها وتتطابق عليهم الشروط يوم 10 من كل شهر وتكون عبارة عن مبلغ مالي يمكن أن يساندهم في ظل ظروف المعيشة الصعبة بعد جائحة كورونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدى الضمان

قامت الحكومية السعودية بوضع بضعة شروط وقواعد لابد أن تكون متوفرة لدى المواطنين الذين يرغبون التقديم على المساعدة المقطوعة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة العربية السعودية.

لابد من أن يكون المتقدم عاطل عن العمل أولا لا يكون لديه دخل ثابت.

يجب أن يكون. شروط التقديم على المساعدة المقطوعة.

يشترط أن لا يقل عمره عن 35 عام.

لا يمكن أن يتم قبول أي شخص يعمل في المجال التجاري أو أي نوع من الاستثمارات.

كما لا يمكن أن يكون من الأشخاص الذين يمتلكون مزارع تابعة لهم.

يجب أن لا يكون لديه سجل تجاري في وزارة العمل.

يجب أن لا يكون تقدم وحصل على أي من المساعدات أو الاعانات التي تقدمها الدولة.

يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم 8650 ريال سعودي شهرياً ولا يتم قبول المتقدمين الذين يزيد دخلهم الشهري عن الحد المحدد لهم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالمساعدة المقطوعة

هناك عدة أوراق ومستندات لابد من توافرها عند القيام بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة ومنها الآتي:

لابد من تقديم سجل الأسرة.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية السارية.

يجب أن يتم تقديم تعريف إجمالي قيمة الدخل الشهري.

الاستعلام عن طلب الحصول على المساعدة المقطوعة

لقد منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التنمية البشرية سهولة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة والتعرف عن حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض حتى يتم تسهيل الأمور على المواطنين ولكن يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية: