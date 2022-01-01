أستراليا تقص شريط العام الجديد.. بـ"مصيبة كورونا"

بدأت أستراليا عام 2022 بتسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 مع تزايد تفشي المرض في الولايات الشرقية، في حين خففت ولاية نيو ساوث ويلزمن قواعد العزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتزايد عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، وولاية فيكتوريا سجلتا أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية بلغت 22577 في نيو ساوث ويلز و7442 في فيكتوريا.

وسجلت نيو ساوث ويلز 4 وفيات بكوفيد، كما سجلت فيكتوريا 9 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2250.

وشهد، السبت، تسجيل عدد قياسي في حالات الإصابة بكوفيد على مستوى أستراليا بلغ 33161 ارتفاعا من 32946 يوم الجمعة.