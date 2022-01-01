مصرع 12 شخصا على الأقل فى تدافع بضريح دينى في الهند

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول إن "ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كان مزدحماً بمصلين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية فى شمال الهند إذ يزوره يوميا عشرات آلاف المؤمنين للصلاة فيه.

وأكد حصيلة القتلى مسؤول آخر فى إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت.

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودى إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدم التعازى لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.