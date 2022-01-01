جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول إن "ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كان مزدحماً بمصلين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".
وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية فى شمال الهند إذ يزوره يوميا عشرات آلاف المؤمنين للصلاة فيه.
وأكد حصيلة القتلى مسؤول آخر فى إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت.
وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودى إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدم التعازى لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 12 شخصا على الأقل فى تدافع بضريح دينى في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.