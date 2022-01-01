الصين.. إلغاء احتفالات رأس السنة لمنع تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - استقبلت الصين العام الجديد بحزمة من القيود الرامية لاحتواء جائحة كورونا، حيث ألغيت الاحتفالات فى المدن الكبرى وفى مقدمتها بكين ونانجينغ، ووهان التى تعتبر مهد الفيروس.





ونتيجة لأعلى حصيلة للإصابات فى الصين خلال 21 شهرا، أصبحت العاصمة الإقليمية بشمال غرب البلاد شيان فى حالة إغلاق كامل، حيث فرض على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة التزام منازلهم. وعلى الرغم من أن أرقام الإصابات قليلة جدا بالمعايير الدولية، والتى بلغت 166 يوميا فى آخر إحصائية، تسعى الحكومة الصينية إلى تطبيق سياسية صارمة للوصول بالإصابات بكوفيد-19 إلى الصفر. ولا يعد العام الغربى الجديد عطلة مهمة بشكل خاص بالنسبة للصينيين ولا يبدأ التقويم القمرى التقليدى وهو العام الصينى الجديد قبل فبراير. وفى ذلك الوقت تشهد الصين موجة سفر كبيرة حيث يسافر مئات الملايين فى مختلف أنحاء البلاد لزيارة عائلاتهم. وفى العام الجديد من المتوقع فرض قيود صارمة على السفر فى الصين لمواجهة كورونا ومتحوراته.

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