جدة - نرمين السيد - استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية اليوم السبت تحت مستوى 5 آلاف إصابة لليوم الثانى على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعى الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.





وسجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 4310 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ىساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.