أرامكو تعلن تفعيلها لـ أسعار الديزل والاسفلت في السعودية

أرامكو أسعار الديزل والاسفلت ، من الجدير بالذكر أن أسعار الوقود بالمملكة شهدت خلال الشهور الماضية ثبات الأسعار، وذلك بعد الأمر الملكي الذي اعلنه سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بتثبيت ثقف البنزين بالمملكة، وقد دشنت الشركة السعودية أرامكو مراجعتها لمنتجين من منتجات الواقود لمراجعتهما، وعلى الأرجح كان تلك المنتجين الديزل والاسفلت، وقد أكدت الشركة أن التعديل علي الأسعار سيكون من يوم الجمعة الموافق 31 من ديسمبر 2021، ونتابع معكم عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بتعديل شركة أرامكو أسعار الديزل والاسفلت.

أرامكو أسعار الديزل والاسفلت

من المشار أليه عبر أعلان الشركة العالمية للواقود بالمملكة العربية السعودية، أنه يتم تنفيذها للمراجعة السنوية لمنتج الديزل والاسفلت سيكون من تاريخ الواحد والثلاثون من ديسمبر 2021، والمتوافق مع التاريخ الهجري السابع والعشرون من جماد الأول 1443، ودعت الشركة كافة المالكين للمحطات الواقود واصحاب المنتجات والمستهلكين، من متابعة الموقع الرسمي للشركة أرامكو السعودية www.aramco.com للتعرف على الأسعار الجديدة بعد مراجعتها، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم مراجعة الأسعار المحلية لمنتجي الديزل والأسفلت سنويًا وفقًا لإجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروليكية، وقد تم الإعلان عن سعرالواقود لشهر ديسمبر الماضي وكانت كالتالي:

بنزين 91 بسعر 2.18 ريال.

سعر بنزين 95 تضمن مبلغ 2.33 ريال .

الكيروسين جاء بسعر0.70 ريال .

أما عن سعر غاز النفط المسال 0.75 ريال.

وسعر الديزل جاء على النحو 0.63 ريال سعودي.

أرامكو السعودية

تركز أرامكو السعودية على تعزيز مكانتها في المملكة لدعم هدف الشركة طويل الأجل المتمثل في أن تصبح واحدة من أكبر شركات مبيعات الوقود المهنية في العالم، وقد كان الهدف الاستراتيجي للشركة؛ هو توفير خط خدمة جديد للسيارات ومنتجات التشحيم ، وستحمل هذه المنتجات العلامة التجارية الخاصة بالشركة وذلك من أجل تحقيق تنويع محفظة استثمارات الشركة وتكرير النفط، وفي العام الماضي نجحت الشركة في تطوير محطة خدمة تابعة للقطاع الخاص، وبعد أن أقامت الشركة شراكة متكافئة مع شركة توتال إنترناشونال ، قامت بتوسيع اتصالاتها مع عملاء التجزئة في المملكة، علي أن تعمل بشكل تعاوني على تشغيل محطة خدمة سيارات في المملكة، وفي إطار التعاون فقد استحوذت الشركتان على 270 محطة خدمة سيارات وتتضمن ماركة سهل، وأكدت الشركة أنها توفر المنتجات البترولية بالتجزئة، حيث يتم من خلال توافر كافة المنتجات العلو بالاقتصاد الوطني علي أن تضمن زيادة إنتاجية وديناميكية ورفاهية الناس في المملكة.

سياسة الشركة السعودية أرامكو

من خلال الموقع الرسمي للشركة فقد أعلنت عن سياستها العالمية للتجزئة لمنتجات البترول حيت تتبع الشركة تلك السياسات لخدمة المواطنين: