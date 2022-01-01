الصين تسجل 231 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقارنة مع 195 إصابة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم. وكانت جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة في مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.
وسجلت الصين أيضا 38 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الجمعة 102314 إصابة مؤكدة.
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