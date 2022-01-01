50,000 ريال أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى إمكان الراجحي

شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي تمنح الآن أسرع تمويل شخصي يصل إلى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر بموافقة من أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية وعند التقديم عن طريق الأونلاين يحصل العميل المتقدم السعودي على موافقة فورية بشرط استكمال كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر النقدي من شركة إمكان للتمويل ومن أهم الشروط أن يكون العميل غير متعثر عبر تقرير سمة مع تقديم أثبات الهوية الوطنية السعودية وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم عبر موقع ثقفني حيث أمتاز التمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب كما يمنح التمويل بدون شرط جهة العمل في السعودية عبر شركة إمكان التابعة إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للموافقة على التمويل الشخصي الميسر

تمنح الآن شركة إمكان للتمويل بالمملكة التمويل الشخصي الميسر بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل ولكن تحت ضوابط وشروط محددة حيث الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم خمسون ألف ريال سعودي وسوف نوضح لكم شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر كالتالي بالتفصيل:

يفضل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره من 25 سنة حتى 60 سنة بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

إمكان تحتاج توفير تقرير سمة السعودي وعدم التعثر فيه لضمان الحصول على أفضل تمويل ميسر للمواطن السعودي بالمملكة.

الشركة تطلب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي في الفترة الحالية.

كذلك تطلب شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي توفير سجل ائتماني ولا تشترط جهة العمل.

أهم المزايا التمويلية التي تمنحها شركة إمكان للتمويل

هناك العديد من الشركات التمويلية الهامة التي تقدم العديد من التمويلات منها التمويل الميسر من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة وميسرة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة وسوف نتعرف اليوم عن طريق موقع ثقفني على جميع المميزات التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالاشتراك مع مصرف الراجحي كالتالي بكل التفاصيل:

التمويل الشخصي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية.

أسرع تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين بعد التقديم عليه بشرط تطابق الشروط والضوابط المطلوبة.

أفضل تمويل إسلامي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

كذلك التمويل لجميع العملاء بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

التمويل يمتاز بالتقسيط الميسر من سنة حتى سنتين فقط لا غير.

شركة إمكان تقدم التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

يحتاج التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر توفير تطبيق الجوال التابع إلى إمكان للتمويل.

ثم عليك فتح التطبيق والضغط على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

يتم التقديم عليه بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ثم عليك بعدها إرسال طلب التمويل.

عند تطبيق الشروط المطلوبة يتم الموافقة الفورية على التمويل لدى شركة إمكان.

كيفية التقديم على طلب التمويل الميسر بدون كفيل لدى شركة إمكان