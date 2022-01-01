خصومات 55% على الجوالات والاجهزة في هايبر بنده بالسعودية الان

خصومات بنده هايبر بالسعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول، حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها خصومات وتخفيضات تزيد قيمتها عن 50% فالخصومات متوفرة على كافة الأجهزة الكهربائية مع الهواتف المحمول بمختلف الأنواع والماركات من سامسونج وأيفون وهواوي ولينوفو بالإضافة لتوفير عروض على جميع الأجهزة الكهربائية بداية من الغسالة والمكيف والشاشات فتتبعوا معنا في المقال التالي برز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بندة.عروض بنده هايبر بالسعودية على الهواتف المحمول:
قامت بندة بتوفير الكثير من الخصومات على مختلف الأنواع من هواتف المحمول لتي من بينها كلًا من التالي:
- موبايل سامسونج A71.
- هاتف سامسونج A21S.
- هاتف سامسونج A01.
- هاتف سامسونج آي 42.
- هاتف لينوفو Ab.
- هاتف هواوي y9a.
مع أنواع أخرى من الهواتف فتعمل بندة بكل احترافية على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وتقديم إليهم أفضل الأجهزة بأقل الأسعار التي تلائم الجميع.عروض هايبر بنده في السعودية على الهواتف المحمول:
- من الهواتف التي يتوفر العرض عليها كلًا من لينوفو K13 مع ذاكرة 128 جيجا بايت.
- عرض على هاتف لينوفو K13 مع ذاكرة 32 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 72 مع ذاكرة 128 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 12 اس مع ذاكرة 32 جيجا بايت.
- عرض على هاتف نوكيا 6300 مع ذاكرة 512 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 20 مع ذاكرة 64 جيجا بايت.
يشمل العرض أيضًا مختلف الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها كل منزل ومن بين تلك الأجهزة كلًا من التالي:
- قلاية بدون زيت من شركة تيفال متوفر بسعة 4.2 لتر وتعمل بقوة 1400 واط.
- مكواة جافة ثقيلة من شركة كلين أون.
- عصارة أربعة في واحد متوفرة من شركة جيباس.
- غلاية كهربائية كليك أون مع سعة 1.8 لتر.
- مكواة كليك أون.
- غسالة تعبئة علوية وايت وستنجهاوس.
- مكنسة كهربائية كليك أون مع سعة كبيرة 25 لتر تتسع وزن تسعة كيلو جرام.
- قلاية بدون زيت تيفال.
- توفر بندة عرض على جهاز مايكروويف متوفرة شركة وايت وستنجهاوس بسعة كبيرة للغاية تقدر 20 لتر.
- طاهية أرز متوفرة شركة جيباس وتصل سعتها إلى 1.8 لتر.
الوسوم
خصومات بنده هايبر بالسعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول، حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها خصومات وتخفيضات تزيد قيمتها عن 50% فالخصومات متوفرة على كافة الأجهزة الكهربائية مع الهواتف المحمول بمختلف الأنواع والماركات من سامسونج وأيفون وهواوي ولينوفو بالإضافة لتوفير عروض على جميع الأجهزة الكهربائية بداية من الغسالة والمكيف والشاشات فتتبعوا معنا في المقال التالي برز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بندة.عروض بنده هايبر بالسعودية على الهواتف المحمول:
قامت بندة بتوفير الكثير من الخصومات على مختلف الأنواع من هواتف المحمول لتي من بينها كلًا من التالي:
- موبايل سامسونج A71.
- هاتف سامسونج A21S.
- هاتف سامسونج A01.
- هاتف سامسونج آي 42.
- هاتف لينوفو Ab.
- هاتف هواوي y9a.
مع أنواع أخرى من الهواتف فتعمل بندة بكل احترافية على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وتقديم إليهم أفضل الأجهزة بأقل الأسعار التي تلائم الجميع.عروض هايبر بنده في السعودية على الهواتف المحمول:
- من الهواتف التي يتوفر العرض عليها كلًا من لينوفو K13 مع ذاكرة 128 جيجا بايت.
- عرض على هاتف لينوفو K13 مع ذاكرة 32 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 72 مع ذاكرة 128 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 12 اس مع ذاكرة 32 جيجا بايت.
- عرض على هاتف نوكيا 6300 مع ذاكرة 512 جيجا بايت.
- عرض على هاتف فيفو واي 20 مع ذاكرة 64 جيجا بايت.
يشمل العرض أيضًا مختلف الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها كل منزل ومن بين تلك الأجهزة كلًا من التالي:
- قلاية بدون زيت من شركة تيفال متوفر بسعة 4.2 لتر وتعمل بقوة 1400 واط.
- مكواة جافة ثقيلة من شركة كلين أون.
- عصارة أربعة في واحد متوفرة من شركة جيباس.
- غلاية كهربائية كليك أون مع سعة 1.8 لتر.
- مكواة كليك أون.
- غسالة تعبئة علوية وايت وستنجهاوس.
- مكنسة كهربائية كليك أون مع سعة كبيرة 25 لتر تتسع وزن تسعة كيلو جرام.
- قلاية بدون زيت تيفال.
- توفر بندة عرض على جهاز مايكروويف متوفرة شركة وايت وستنجهاوس بسعة كبيرة للغاية تقدر 20 لتر.
- طاهية أرز متوفرة شركة جيباس وتصل سعتها إلى 1.8 لتر.