الرئيس الأوكرانى: نهاية الحرب فى دونباس هدفى الرئيسى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننهى الحرب فى الجزء الشرقى من دولتنا. هذا هو هدفى الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".
ويسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقى أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسى للصراع، استمرت الاشتباكات فى دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص فى الأعمال العدائية.
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