أستراليا تستقبل العام الجديد بإصابات قياسية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت أستراليا، اليوم السبت، عددًا قياسيًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع مستهل عام 2022، حيث تزايد تفشي الإصابات فى الولايات الشرقية، وتزايد عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.





وشهد اليوم السبت تسجيل عدد قياسي في حالات الإصابة بكوفيد على مستوى أستراليا، حيث وصلت حالات الإصابة إلى 33161 حالة مؤكدة، ارتفاعًا من 32946 يوم أمس الجمعة. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد خففت ولاية نيو ساوث ويلز من قواعد العزل للعاملين فى مجال الرعاية الصحية. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل إصابات قياسية فى ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان، وولاية فيكتوريا، حيث وصلت حالات الإصابات اليومية 22577 حالة فى نيو ساوث ويلز و7442 فى فيكتوريا. كما سجلت نيو ساوث ويلز أربع وفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد 19، كما سجلت فيكتوريا 9 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2250.

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