الهند تسجل 22775 إصابة جديدة بكورونا و406 وفيات

سجلت الهند، اليوم السبت، 22775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط تزايد حالات الإصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 34.86 مليون منذ بدء الجائحة.

كما أظهرت بيانات الصحة الهندية تسجيل 406 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 481488.

وتعد الهند من أكثر الدول تضرراً على مستوى العالم من جائحة كورونا على مستوى الإصابات والوفيات.