أوعي تشري الاندومي تانى....طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة زي الجاهز فرحي أودك

طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة، الأندومي من الوجبات سريعة التحضير والتي يحبها الأطفال ويقومون دائماً بشرائها، ولكن بعد وصفة اليوم فلن تحتاجي إلى شراء الاندومى الجاهز، لأنك ستقومين بصنع وتحضير ألذ اندومى في المنزل بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية وتجني كل تلك المخاطر تماماً، كما أنك ستقوم باختيار النكهة المفضلة على حسب الرغبة، فمن خلال السطور القادمة تقدمي لأطفالك ألذ وجبة بأسرع وأسهل طريقة.
طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة
مكونات تحضير الاندومى في المنزل، سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة إعداده لن تحتاج إلا لعدة دقائق لتكون جاهزة، في المكونات المطلوبة هي:
مكونات تحضير الاندومي في البيت
- كيس مكرونة اسباجتي
- معلقة كبيرة بهارات فراخ- أي نوع آخر على حسب الرغبة
- ربع معلقة فلفل أسود
- بصل بودر
- توم بودر
- شطة
- كمون
- معلقة صغيرة بابريكا
- كاتشب
- 2 كوب ماء
- ملح
- كركم
- ملعقة كبيرة زيت
طريقة تحضير الاندومي في البيت
بعد تحضير المكونات السابقة، يتم البدء في إعداد الأندومي، وتكون طريقة التحضير كما يلي:
- يتم وضع إناء على نار متوسطة به 2 كوب من المياه أو أكثر على حسب الرغبة.
- يتم وضع ملعقة كبيرة من الزيت، ثم يضاف إليها، ملعقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الثوم البودر وملعقة كبيرة من بهارات الفراخ، أو أي مذاق أخر.
- ثم يتم إضافة ربع ملعقة من الفلفل الأسود إلى الخليط السابق، ويضاف عليها شطة على حسب الرغبة، ويتم التقليب جيداً.
- ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من البابريكا وعليها يتم إضافة نصف ملعقة من الكمون المطحون، ثم يوضع الملح والكركم.
- بعد وضع التوابل، توضع ملعقة من الكاتشب أو يمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة، بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات معاً.
- ثم يوضع الخليط السابق في الماء الموجود على النار، ويترك لمدة 5 دقائق، حتى يكون الماء مغلي.
- بعد ذلك توضع المكرونة الإسباجتي في الماء المغلي، ويتم غلق الإناء، وتترك لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.
- ثم قومي بتقليب المكونات معاً، حتى تمتزج المكرونة بطعم التوابل.
- وبعد الانتهاء من سلق المكرونة، يصبح الأندومي جاهزاً على التقديم.
- يقدم ساخناً بالهناء والشفاء .
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طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة، الأندومي من الوجبات سريعة التحضير والتي يحبها الأطفال ويقومون دائماً بشرائها، ولكن بعد وصفة اليوم فلن تحتاجي إلى شراء الاندومى الجاهز، لأنك ستقومين بصنع وتحضير ألذ اندومى في المنزل بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية وتجني كل تلك المخاطر تماماً، كما أنك ستقوم باختيار النكهة المفضلة على حسب الرغبة، فمن خلال السطور القادمة تقدمي لأطفالك ألذ وجبة بأسرع وأسهل طريقة.
طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة
مكونات تحضير الاندومى في المنزل، سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة إعداده لن تحتاج إلا لعدة دقائق لتكون جاهزة، في المكونات المطلوبة هي:
مكونات تحضير الاندومي في البيت
- كيس مكرونة اسباجتي
- معلقة كبيرة بهارات فراخ- أي نوع آخر على حسب الرغبة
- ربع معلقة فلفل أسود
- بصل بودر
- توم بودر
- شطة
- كمون
- معلقة صغيرة بابريكا
- كاتشب
- 2 كوب ماء
- ملح
- كركم
- ملعقة كبيرة زيت
طريقة تحضير الاندومي في البيت
بعد تحضير المكونات السابقة، يتم البدء في إعداد الأندومي، وتكون طريقة التحضير كما يلي:
- يتم وضع إناء على نار متوسطة به 2 كوب من المياه أو أكثر على حسب الرغبة.
- يتم وضع ملعقة كبيرة من الزيت، ثم يضاف إليها، ملعقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الثوم البودر وملعقة كبيرة من بهارات الفراخ، أو أي مذاق أخر.
- ثم يتم إضافة ربع ملعقة من الفلفل الأسود إلى الخليط السابق، ويضاف عليها شطة على حسب الرغبة، ويتم التقليب جيداً.
- ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من البابريكا وعليها يتم إضافة نصف ملعقة من الكمون المطحون، ثم يوضع الملح والكركم.
- بعد وضع التوابل، توضع ملعقة من الكاتشب أو يمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة، بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات معاً.
- ثم يوضع الخليط السابق في الماء الموجود على النار، ويترك لمدة 5 دقائق، حتى يكون الماء مغلي.
- بعد ذلك توضع المكرونة الإسباجتي في الماء المغلي، ويتم غلق الإناء، وتترك لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.
- ثم قومي بتقليب المكونات معاً، حتى تمتزج المكرونة بطعم التوابل.
- وبعد الانتهاء من سلق المكرونة، يصبح الأندومي جاهزاً على التقديم.
- يقدم ساخناً بالهناء والشفاء .