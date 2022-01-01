أوعي تشري الاندومي تانى....طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة زي الجاهز فرحي أودك

طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة، الأندومي من الوجبات سريعة التحضير والتي يحبها الأطفال ويقومون دائماً بشرائها، ولكن بعد وصفة اليوم فلن تحتاجي إلى شراء الاندومى الجاهز، لأنك ستقومين بصنع وتحضير ألذ اندومى في المنزل بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية وتجني كل تلك المخاطر تماماً، كما أنك ستقوم باختيار النكهة المفضلة على حسب الرغبة، فمن خلال السطور القادمة تقدمي لأطفالك ألذ وجبة بأسرع وأسهل طريقة.

طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة

مكونات تحضير الاندومى في المنزل، سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة إعداده لن تحتاج إلا لعدة دقائق لتكون جاهزة، في المكونات المطلوبة هي:

كيس مكرونة اسباجتي

معلقة كبيرة بهارات فراخ- أي نوع آخر على حسب الرغبة

ربع معلقة فلفل أسود

بصل بودر

توم بودر

شطة

كمون

معلقة صغيرة بابريكا

كاتشب

2 كوب ماء

ملح

كركم

ملعقة كبيرة زيت

مكونات تحضير الاندومي في البيت

طريقة تحضير الاندومي في البيت

بعد تحضير المكونات السابقة، يتم البدء في إعداد الأندومي، وتكون طريقة التحضير كما يلي: