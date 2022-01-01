نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022 الأن بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة

أصبح البحث عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022، من أهمما يبحث عنه الآلاف من الطلاب في مختلفربوع العراق، و في كافة المجالات العلمية والأدبية والتطبيقية و الإحيائية، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن أنه سيتم توفير تلك النتائج على المنصة الرسمية الخاصةبوزارة التربية والتعليم العراقية، وفي نفس الصدد أوضحت وزارة التعليم كل ما يخص نتائج الاعتراضات، حيث أكدت أن عملية إعادة تصحيح أوراق الاعتراضات الخاصةبطلاب السادس الإعدادي الدور الثاني 2021 والذين استطاعوا اجتياز اختبارات الدور الثاني، سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل وأنه لم يتبقى سوى رصد النتائج وتجميع الدرجات ليتم بعد ذلك اعتمادها بشكل رسمي ومن ثم رفعها عبر المنصة، وفي هذا المقال ننقل لكم اعزائي الطلاب واولياء الامور كل ما يخص هذة النتائج من تفاصيل.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022

تشير كافة التوقعات أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022، سيتم إطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو وقتت مبكر على غير المعتاد، ولكن قد يرجع ذلك لقلة الطلاب المعترضين الذين تقدموا بتقديم احتجاج على نتائجهم، وعليه فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق بشكل رسميأنّه سيتم رفع نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك للتسهيل على الطلاب عملية التعرف على معدلاتهم النهائية وتوفير الوقت والجهد وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا الآن.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022

حددت كذلك وزارة التعليم بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها التعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور ثاني 2021/2022 تتمثل تلك الخطوات فيما يلي: