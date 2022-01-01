أحصلي مجاناً على قطعه أرض من الديوان الملكي كيفية تقديم طلب المساعدة وشروط الحصول على منحة الأرض من الديوان

قطعه أرض من الديوان الملكي كيفية تقديم طلب المساعدة، يحرص الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من قطع الأراضي للمواطنين لكي يتم استخدامها لبناء منزل، ويتم توفيها لجميع المواطنين الغير قادرين على القيام بشراء منزل يأوهم هم وأفراد أسرتهم، حيث أن المملكة العربية السعودية تستهدف لتأمين السكن لكافة المواطنين وأبنائهم وتضمن لهم العيش كريمة بالفترة المقبلة

يقوم المتقدم بكتابة خطاب لخادم الحرمين يبدأ باسم الله وإلقاء التحية على سمو الملك والمدح به، من ثم يتم توضيح طلب المساعدة المرغوب الحصول لها وتوضيح الحالة المادية التي تتعرض لها.

وإرسال كافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بطلبك، ويتم إرسال الطلب.

قطعه أرض من الديوان الملكي كيفية تقديم طلب المساعدة

شروط التقديم على منحة أرض من الديوان الملكي

قام الديوان الملكي السعودي بوضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر على المتقدمين حتى أن يتمكنوا من الحصول على المنحة وتتمثل الشروط كالآتي:

من المشترط على كل من يرغب بالحصول على منحة أرض بالمملكة العربية السعودية أن يكون حامل للجنسية ومقيم بالفعل بالسعودية.

يجب أن يكون المتقدم الحاصل على منحة أرض بالمملكة العربية السعودية مقيم بالفعل الإقامة الدائمة هو وأفراد عائلته بالمملكة.

من الضروري أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام عند القيام بالتقديم من أجل الحصول على منحة أرض.

لا يسبق له الحصول على منحة أرض لبناء وحدة سكنية.

لا يكون لدى المتقدم عقارات أن أشياء مملوكة باسمه لمدة خمس سنوات.

كيفية الاستعلام عن منحة أرض سكنية

بإمكانك القيام بمهمة الاستعلام عن منحة أرض من قبل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني عن طريق القيام باتباع هذه الخطوات: