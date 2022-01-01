المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور 2022 استعلم الأن عن موعد نزول الدفعة القادمة

المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور، أحد أهم المواضيع التي تشغل عقول السعوديين تلك الفترة، فبعد فتح باب التقديم والتسجيل فى منحة الضمان الاجتماعي المطور ، يبحث الان المتقدمين عن طريقة الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2022 بالاضافة لموعد نزول الدفعات القادمة، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم فى الأسطر القادمة .. تابعونا.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد والمطور 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي والمسئولة عن الضمان الاجتماعي الجديد الشروط الخاصة بصرف الضمان الجديد وهي:

يصرف الضمان الاجتماعي المطور لأصحاب الجنسية السعودية. أن يكون مقيم على الأراضي السعودية. لا يتجاوز دخل الفرد الشهري عن 550 ريال. لا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 1100 ريال سعودي. عدم امتلاك المستفيد لأصول ذات قيمة عالية. أن يكون المستفيد لا يمتلك سجل تجاري بأسمه. الضمان الاجتماعي تم توفيره لأصحاب الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين.

استعلم الأن عن الضمان الاجتماعي المطور الخطوات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الخطوات اللازم اتباعها الاستعلام عن المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور عبر بوابة الموارد البشرية، وسنوضح لكم تلك الخطوات بشكل تفصيلي:

أولاً تسجيل الدخول على بوابة الموارد البشرية.

الضغط على زر الاستعلام.

الضغط على رمز خدمات الموقع.

كتابة رقم الحالة المدنية.

تسجيل رقم الضمان الاجتماعي.

توضيح رمز التحقق الظاهر أمامك وكتابته بشكل صحيح.

ستنتقل لصفحة جديدة توضح للمستفيد كافة البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

سيتمكن المستفيد من الاطلاع على رصيده وقيمة الضمان الاجتماعي المقدمه له من وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور من المقرر أن ينتهى نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن صرف الدفعات ستبدأ من شهر يناير القادم، موضحاً أن صرف مستحقات المستفيدين سيكون مع بداية كل شهر هجري، وسيتم وضع الدفعات لمستحقيها فى حسابتهم البنكية المسجله.

سيتم اليوم من شهر يناير لعام 2022 الاستعلام عن صرف الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي المطور، والذي أوضحت وزارة الموارد البشرية بأنه سيوافق بداية كل شهر هجري ذلك على أن يتم إيداع مبالغ المستفيدين في حساباتهم البنكية المسجلة لدى الوزارة، وفى انتظار اعلان كل جديد من الوزارة وسنقوم بنشرة لكم أول بأول.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالضمان الاجتماعي الجديد والمطور وطريقة الاستعلام عن المقبولين، والشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية لصرف الضمان الاجتماعي المطور، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.