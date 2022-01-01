ألمانيا تتخطى 26 ألف إصابة بفيروس كورونا فى رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفع بذلك إجمالى إصابات كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و176814 إصابة مؤكدة. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالى عدد الوفيات إلى 112109 حالة بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

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