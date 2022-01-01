مقتل 12 وإصابة 14 آخرين فى تدافع عند مزار دينى فى كشمير

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، فى رسالة تعزية: "أنا حزين للغاية للخسائر فى الأرواح نتيجة التدافع فى ماتا فايشنو ديفى بهاوان".
وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ضابط كبير بالشرطة، يدعى موكيش سينج: "لقى 12 زائرًا حتفهم، وأصيب 14 آخرون، عندما حدث تدافع فى الساعات الأولى من صباح اليوم عند مزار ماتا فايشنو ديفى".
وأشار مسؤول الشرطة الهندى إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وأوضح مسؤول آخر، أن التدافع وقع عندما اندفع حشد كبير من الناس الذين جاءوا للاحتفال بحلول العام الجديد إلى داخل المزار.
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