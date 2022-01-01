إمبراطور اليابان يصلي من أجل ضحايا كورونا في رسالة العام

صلى إمبراطور اليابان، ناروهيتو، من أجل الذين لقوا حتفهم خلال جائحة كورونا، وخرج في تسجيل مصور للعام الثاني على التوالي ليوجه تحية رأس السنة الجديدة، اليوم السبت، بعد أن ألغى التجمعات العامة في القصر للحد من عدوى فيروس كورونا.

أشاد ناروهيتو، الذي كان جالسا أمام شجرة بونساي مع زوجته ماساكو، بالأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية وشكرهم، معربا عن قلقه بشأن البلدان التي تفتقر إلى اللقاحات وأنظمة المستشفيات الملائمة.

قال الإمبراطور الياباني: ”تقديرا للعلاقات بين البشر أكثر من أي وقت مضى، وتقاسما لآلامنا ودعم بعضنا البعض، آمل من أعماق قلبي أن نتغلب على هذه الأوقات الصعبة”.

كما أعرب ناروهيتو عن قلقه بشأن متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وأشار، في خطابه، إلى الذكرى العاشرة لموجة تسونامي والزلزال والكارثة النووية في شمال شرق اليابان.

وقال إن أولمبياد طوكيو، التي تأجلت من عام 2020 بسبب الجائحة، كانت نقطة مضيئة من ”الشجاعة والأمل”.

وكان القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو، قبل الجائحة، يفتح أبوابه في بداية كل عام أمام الجماهير التي تهتف وتلوح بالأعلام.

وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بسبب كورونا، لكن وتيرة الوفيات تراجعت في الأشهر الأخيرة.

ولا يتمتع الإمبراطور بسلطة سياسية لكنه يحمل أهمية رمزية لليابان ويحظى بشعبية كبيرة، وكان والد ناروهيتو قد تخلى عن العرش في عام 2019.

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت ماكو ابنة شقيق الإمبراطور عناوين الصحف بعد زواجها من زميلها بالجامعة والانتقال إلى نيويورك، متخطية ضجة الزفاف الفاخرة.

عارض البعض زواجها من حبيبها كي كومورو، الذي يعمل في شركة محاماة ويحاول اجتياز امتحان نقابة المحامين في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسا إلى المشاكل المالية السابقة لوالدته.