تأجيل وتعليق الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد من كورونا “التفاصيل وحقيقة الامر”

في الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من الأخبار حول تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وهو ما تسبب في اشتعال كافة محركات البحث لمعرفة حقيقة ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن، وخاصة من أولياء الأمور الذين يرغبون في الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة الآلية التي يتم من خلالها استكمال العام الدراسي الجاري، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل وحقيقة هذة الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا

أوضحت الجهات المعنية حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا، حيث أكدت المصادر أن ما انتشر مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار وزاري بتعليق الدراسة بكافة المدارس في المملكة غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأي صلة، كما تواصلت الجهات المعنية مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من ذلك وقد تم بالفعل نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور أي قرار بتعليق الدراسة في المدارس، وشددت الوزارة كذلك على انتظام سير العملية التعليمية في كافة المدارس والجامعات على مستوى المملكة بشكل طبيعي، وفقاً للخطة والخريطة الزمنية المقررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

تفاصيل وحقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا

أثار خبر تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا الكثير من الجدل والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة أنه أوشك العام الدراسي الجاري على الانتهاء، في ظل رغبة الجميع على انهائه بشكل طبيعي ودون أي قرارات مفاجئة يتأثر بها الطلاب وتؤثر على مستواهم وتحصيلهم الدراسي، وفي اطار ذلك أكدت وزارة التعليم السعودية انه لا داعي للانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب ونوهت على ضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشدت الجهات المعنية كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏قبل نشر أي أخبار والتواصل مع الجهات المختصة أولاً للتأكد من المعلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي في النهاية إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.