القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) خلال الأيام القليلة الماضية، موعد انطلاق كأس إفريقيا للأمم ابتداء من 9 يناير 2022 ،في الكاميرون، وستستمر حتى 6 فبراير، حيث تم تحديد الجدول الزمني الكامل للمباريات بين الفرق، جميع المجموعات الأفريقية ،و حصلت beIN Sports على حقوق بث جميع مباريات كأس آسيا 2022 في الكاميرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا تم تقسيم الدول الأفريقية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون إلى ست مجموعات ،وتضم كل مجموعة أربعة فرق، نستعرض بهذه السطور القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

تردد قناة beIN Sports

مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية هي التي استطاعت أن تحصل علي حقوق بث جميع المباريات الخاصة ببطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم

تردد القناة: 12604

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد القناة: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل ساتتردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022

توجد عدة قنوات أعلنت عن نقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وأهم هذه القنوات ما يلي.

قناة النبأ الليبية، والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11096، استقطاب أفقي ، ومعدل ترميز 27500 قناة ارينا سبورت ، استقبلت على تردد 11595 ، باستقطاب رأسي وبنسبة ترميز 27500.

القمر الصناعي:النايل سات

تردد القناة: 12015

معدل الأستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي : الهوت بيرد تردد القناة: 11090 عمودي معدل الترميز : 27500 التصحيح 3/4 إرديتو 2.

تردد قناة تيلي تشادقناة: يورو سبورتتردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي:النايل سات

تردد القناة: 12284

معدل أستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح 3\4

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ، جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 ، التي ستقام في الفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير ، على النحو التالي:

يوم 11 يناير مباراة نيجيريا ضد مصر في تمام الساعة 18:00.

يوم 15 يناير مباراة مصر ضد غينيا بيساو وستكون في تمام الساعة 9 مساء.

يوم 19 يناير مصر ضد السودان ، الساعة 9 مساء.

نتائج قرعة بطولة أمم أفريقيا

كانت قرعة بطولة افريقيا للمنتخبات التي ستلعب في الكاميرون قد اسفرت عن المجموعات التالية

المجموعة الأولى والتي تضم الكاميرون صاحب الارض ومعه منتخبات ، بوركينا فاسو واثيوبيا و كاب فيردى. بالنسبة للمجموعة الثانية فهي تتكون من السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي. وتأتي المجموعة الثالثة لتضم منتخبات المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان. ثم المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية. واخيرا المجموعة السادسة تضم منتخبات تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا.

مواعيد مباريات دور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا

يوم 9 يناير

مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو ستكون في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة

مباراة اثيوبيا و كاب فيردى ستكون في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة

يوم 10 يناير

مباراة السنغال و زيمبابوي ستكون في تمام الساعة 3 عصرا

مباراة المغرب و غانا ستكون في تمام الساعة 6 مساء

مباراة غينيا و مالاوى ستكون في تمام الساعة الساعة 6 مساء

مباراة الجابون و جزر القمر الساعة 9 مساء