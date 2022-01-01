“سجل الآن” رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية للحصول على سيارة أو سكن

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على الدعم المادي؟، يتواصل البحث على مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن التسجيل في مؤسسة الوليد للحصول على الدعم المادي من السكن والسيارات وكذلك الدعم المالي للمقيمين والسكان الذين يحتاجون لهذا الدعم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمجموعة من البنود والشروط يجب أن تكون متوافره لدى الراغبين في التسجيل للحصول الدعم وللحصول على العديد من الخدمات المقدمة من مؤسسة الوليد الخيرية للدعم الإنساني، وهنا من خلال هذا المقال الذي يعرضه لكم موقع ثقفني لمتابعيه الأعزاء سوف نعرض لكم رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد للدعم الإنساني وشروط الموافقة على الدعم وفقا للأسس والمعايير التي وضعتها المؤسسة.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد

هناك مجموعة من الشروط والمعايير وضعتها مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم المادي من المنازل والسيارات التي تمنحها المؤسسة لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير حتى تتضمن المؤسسة إعطاء الدعم لمن يستحق ذلك بالفعل، واليكم الشروط والمعايير سنعرضها لكم في السطور التالية:

السن الأدنى للتسجيل في الدعم 21 عام.

الحد الأقصى للراتب الشهري لرب الأسرة 3000 ريال سعودي.

ألا يكون لدى الشخص الراغب في التسجيل أي ممتلكات من سيارات أو عقارات.

لا يحق للمستفيد من هذا الدعم بيع أي شيء من الدعم الذي سيحصل عليه من المؤسسة سواءا كان سكن أو سيارة أو غيرها.

الأسر الأشد احتياجا لها الأولوية في الحصول على الدعم.

يلزم على المستفيد الخضوع إلى شروط التوريث في حالة وفاة رب الأسرة، والخضوع إلى إشراف المنظمات والجهات الخاصة بالاتفاقيات المنعقدة بينها وبين المؤسسة وهي التي تختص بالخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز.

التسجيل في مؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية

إليكم خطوات التسجيل في المؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للأعمال الإنسانية للحصول على الدعم المادي من المساكن والسيارات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين، وذلك من عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة وسنعرض لكم خطوات التسجيل فيما يلي:

أولا عليك بالذهاب إلى موقع مؤسسة الوليد الإنسانية الرائدة في تقديم الخدمات الخيرية للمحتاجين.

ثم الضغط على زر تسجيل جديد من خلال الموقع.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بذلك وهي: رقم الهوية الوطنية الاسم كاملا كلمة المرور البريد الإلكتروني رقم الجوال الخاص بك

الضغط على تسجيل الدخول.

وأخيرا القيام باختيار الخدمة أو نوع الدعم الذي يرغب المستخدم في الحصول عليه من المؤسسة.

وفي هذا الصدد نكون وضحنا لكم الشروط ورابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم، ولمزيد من المعلومات أو في حال الاستفسار عن شيئ ما يمكنكم التعليق على هذا المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في وقت قصير.