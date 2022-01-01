كورونا يتخطى حاجز الـ 288 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 288 مليوناً و173 ألفاً و131 إصابة مؤكدة حتى الصباح، فى حين تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم إلى 9 مليارات و145 مليون و233 ألفاً و12 جرعة.





وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، ارتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى نحو 5 ملايين و436 ألفا و175 وفاة. وشهد اليوم السبت تسجيل عدد قياسي في حالات الإصابة بكوفيد على مستوى أستراليا، حيث وصلت حالات الإصابة إلى 33161 حالة مؤكدة، ارتفاعًا من 32946 يوم أمس الجمعة.

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