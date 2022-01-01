صراع بين الحياة والموت.. الطعام يستحوذ على خطاب زعيم كوريا الشمالية

ووفقا لمقتطفات من الخطاب نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، اليوم السبت، قال كيم فى الخطاب، إن الأهداف الرئيسية لكوريا الشمالية فى عام 2022 ستتمثل فى انطلاق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد "صراعًا كبيرًا بين الحياة والموت".
وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تزامنت الاجتماعات مع ذكرى مرور عشر سنوات على تولى كيم حكم البلاد بعد وفاة والده فى عام 2011.
وكان كيم قد استخدم خطاباته السابقة بحلول العام الجديد لإصدار إعلانات سياسية رئيسية مثل إطلاق ارتباطات دبلوماسية مهمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن ملخصات خطابه هذه المرة، لم يرد فيها ذكر الولايات المتحدة بشكل محدد، فى حين تضمنت إشارة عابرة فقط إلى مناقشات غير محددة حول العلاقات بين الكوريتين و"الشؤون الخارجية".
وسلط كيم، التركيز المحلى للخطاب الضوء على المشكلات الاقتصادية التى يواجهها كيم فى الداخل، حيث أدى إغلاق الحدود الذى فرضته كوريا الشمالية لمكافحة جائحة كورونا إلى وضع الدولة فى عزلة أكبر من أى وقت مضى، فيما حذرت منظمات الإغاثة الدولية من نقص محتمل فى الغذاء وأزمة إنسانية.
ودار خطاب كيم حول شرح القضايا المحلية التى تراوحت من خطة طموحة للتنمية الريفية إلى النظام الغذائى للناس والزى المدرسى والحاجة إلى القضاء على "الممارسات غير الاشتراكية".
وأشار تقرير وسائل الإعلام الرسمية الصادر اليوم إلى أن تطوير "منظومة أسلحة حديثة للغاية الواحدة تلو الأخرى" يعد إنجازًا كبيرًا فى العام الماضى، قائلاً إن كيم دعا إلى تعزيز الدفاع الوطنى لمواجهة وضع دولى غير مستقر.
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