رئيسة تايوان للصين: الحفاظ على السلام والاستقرار مسؤولية مشتركة

جدة - نرمين السيد - دعت رئيسة تايوان، تساى إنغ وين، اليوم السبت، الصين إلى حل التوترات مع الجزيرة بشكل سلمى، مؤكدة أن النهج العسكرى لا يجب أن يكون خيارًا، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين مسؤولية مشتركة.





وفى كلمتها بمناسبة العام الجديد، اتهمت تساى، بكين بقمع الديمقراطية فى هونج كونج، ومواصلة الضغط على تايوان بالإكراه العسكرى والدبلوماسى، مضيفة أن تايوان لن تخضع للضغوط الصينية. وقالت رئيسة تايوان: "هذه التحركات لم تساعد فى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفة: "نريد أن نذكر بكين بألا تسىء الحكم على الموقف". وأكدت تساى، على أن النهج العسكرى لا يجب أن يصبح خيارًا لحل الخلافات، وحذرت من أن "الصراع العسكرى سيكون له تأثيرات على الاستقرار الاقتصادى".

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