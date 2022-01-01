رئيس وزراء اليابان: 2022 سيكون عام الدبلوماسية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أنه سيعيد تركيز جهوده على السياسة الخارجية، وتعهد بأن يكون 2022 عام الدبلوماسية.
وقال كيشيدا، في بيان بمناسبة العام الجديد نُشر على موقعه الإلكتروني، إن “التعامل الماهر مع القضايا الدبلوماسية والأمنية، وتأسيس إدارة مستقرة أمر بالغ الأهمية مع زيادة صعوبة وتعقيد الوضع الدولي المحيط بنا”.
وأضاف أن التركيز القوي على المثل العالمية، فضلا عن بذل جهود لحل الأزمات العالمية وحماية أرواح الناس يتعين أن تكون المبادئ الثلاثة الموجهة لما وصفها “بالدبلوماسية الواقعية في العصر الجديد”.
وتحدث كيشيدا، وهو وزير خارجية سابق وتولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول ويفخر بمهاراته الدبلوماسية، عن آمال عقد قمة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أقرب وقت ممكن.
كما تعهد كيشيدا، في بيانه، بأن تكون الأولوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، لا سيما أن اليابان تشهد زيادة في الإصابات بالمتحور أوميكرون، ومواصلة جهود سد فجوة الثروة وخلق اقتصاد مستدام عن طريق تأسيس “نوع جديد من الرأسمالية” في البلاد.
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