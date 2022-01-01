زيادة حادة في أسعار الكهرباء والغاز في تركيا

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم السبت، كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وأوضحت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و50% للاستخدام الصناعي في يناير/كانون الثاني.

وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21% في نوفمبر/تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر/كانون الأول بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.